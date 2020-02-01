В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование поликлиники и строительство врачебной амбулатории

12:43 | 17.02.2020

Управление капитального строительства Пермского края проводит конкурсный отбор подрядчиков на проектирование поликлиники в Чусовом и строительство сельской врачебной амбулатории в поселке Ныроб. Соответствующие закупки уже опубликованы. Напомним, на прошлой неделе краевой УКС определил подрядчика, который займется проектированием поликлиники в Мотовилихинском районе Перми.



Для площадки по ул. Коммунистической в Чусовом необходимо спроектировать здание поликлиники площадью до 11,8 тыс. квадратных метров. Его пропускная способность должна составить 400 посещений в смену. На выполнение работ подрядчику будет дано 8 месяцев. Начальная (максимальная) цена контракта – 22,5 млн рублей.



В поселке Ныроб, по ул. Первомайской, 8а, подрядчику предстоит построить сельскую врачебную амбулаторию на 40 посещений в смену площадью до 600 квадратных метров. Выполнить условия контракта потребуется за 6 месяцев. Начальная (максимальная) цена контракта – 42,7 млн рублей.



Всего до конца 2022 года в регионе будет построено 23 объекта здравоохранения. Детские поликлиники на сегодня возводятся в четырех районах Перми: Индустриальном, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском. Всего до конца 2022 года в регионе будет возведено 23 объекта здравоохранения, что поспособствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Список строящихся социальных объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/.

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