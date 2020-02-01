Количество точек продаж транспортных карт в Перми возрастет до 148

12:40 | 17.02.2020

Акция по бесплатной выдаче транспортных карт с оплатой баланса в 120 рублей в сети магазинов «СемьЯ» показала свою эффективность. Сейчас наблюдается снижение роста продаж, что свидетельствует об удовлетворении пикового спроса на карты среди населения, поэтому с 16 февраля распространение карт через сеть магазинов «СемьЯ» завершено. Вместе с тем, карты можно будет приобрести в газетных киосках и кассах автовокзала.



Параллельно с продажей в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах» с 5 февраля транспортные карты стали распространяться через сеть магазинов «СемьЯ». В ходе этой акции транспортные карты купили порядка 32 тысяч пермяков. Эта мера помогла покрыть возросшую потребность пассажиров общественного транспорта в транспортных картах, сейчас наблюдается снижение покупательской активности. Если за один день 5 февраля через сеть магазинов было реализовано более 9 тысяч транспортных карт, то сейчас уровень продаж пошел на спад: в последние дни акции выдается около тысячи карт. Всего же на сегодняшний день обладателями транспортных карт стали порядка 60 тысяч человек.



В целом, уже более 100 тысяч пермяков перешли на оплату транспортными картами и льготными проездными.



В связи со снижением спроса принято решение с 16 февраля завершить акцию. Поставка карт в магазины сети больше не планируется. Узнать об их наличии можно на кассах магазинов.



Сейчас продажа карт переходит в плановый режим распространения. Карты стоимостью 50 рублей по-прежнему можно купить в 37 отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах» во всех районах города, их список можно найти на сайте МКУ «Гортранс» http://m.gortransperm.ru/. Здесь же можно их пополнить и выбрать удобный тариф.



Кроме того, с понедельника, 17 февраля, транспортные карты стоимостью 50 рублей появятся в газетных киосках города, они будут отмечены специальным стикером, а также в кассах автовокзала. Полный список новых точек продаж здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/Obshhij_spisok_tochek_prodazh_TK.docx. После покупки пополнить карту или выбрать тариф можно самостоятельно через «Сбербанк-онлайн» или через банкомат «Сбербанка».



Таким образом, в Перми станет 148 точек, где можно приобрести транспортную карту.

© «Вечерние ведомости»