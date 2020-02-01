Неделя в Перми будет теплой

12:31 | 17.02.2020

Сейчас в столице Прикамья -6 градусов, пасмурно. Сегодня, 17 февраля, днем в Перми будет около -4°C, ночью – до -11°C, снегопад.



Завтра с утра столбик термометра перейдет через ноль; ожидается гололедица, возможен слабый дождь. Положительная температура сохранится до вечера среды, 19 февраля, следующей ночью будет чуть ниже нуля. Днем в четверг будет около +1°C, ночью – до -3°C. В пятницу вновь ожидается оттепель. Немного похолодает, по предварительным прогнозам, в выходные.

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