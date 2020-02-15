«Уралкалий» выступил генеральным спонсором краевого чемпионата «Строгановская миля-2020»

23:29 | 16.02.2020

15-16 февраля в Усолье в акватории реки Камы при поддержке «Уралкалия» прошел XI открытый чемпионат Пермского края по сноукайтингу «Строгановская миля-2020». В нем приняли участие более 40 спортсменов из Пермского края и других городов России. Соревнования проходили в дисциплинах «курс-рейс» и «фристайл».

Во время чемпионата были организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом для начинающих. Зрители могли принять участие в интересной фестивальной программе. На территории музейно-исторического комплекса «Палаты Строгановых» работали интерактивные площадки, проходили массовые развлекательные мероприятия, катание на лошадях, экскурсии по объектам музейного комплекса старого Усолья.

Михаил Кузвесов, генеральный директор ООО «СМТ БШСУ», отметил:

- «Уралкалий» выступает генеральным спонсором соревнований пятый раз подряд, с 2016 года. Компания поддерживает проекты, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, и помогает в проведении спортивно-массовых мероприятий различных уровней в Березниках и Соликамске. Соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля» привлекают любителей зимних видов спорта и являются одним из самых зрелищных мероприятий на усольской земле.

Cноукайтинг - вид спорта, где для передвижения на лыжах или сноуборде используется специальный парус (кайт). В Усолье соревнования по сноукайтингу проводятся с 2010 года. Помимо «Строгановской мили», «Уралкалий» оказывает Усолью поддержку в организации международного фестиваля «Звоны России», соревнований парусных судов «Строгановская регата», конно-спортивных состязаний «Строгановская верста» и других мероприятий.

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