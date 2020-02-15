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23:29 | 16.02.2020
«Уралкалий» выступил генеральным спонсором краевого чемпионата «Строгановская миля-2020»
Во время чемпионата были организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом для начинающих. Зрители могли принять участие в интересной фестивальной программе. На территории музейно-исторического комплекса «Палаты Строгановых» работали интерактивные площадки, проходили массовые развлекательные мероприятия, катание на лошадях, экскурсии по объектам музейного комплекса старого Усолья.
Михаил Кузвесов, генеральный директор ООО «СМТ БШСУ», отметил:
- «Уралкалий» выступает генеральным спонсором соревнований пятый раз подряд, с 2016 года. Компания поддерживает проекты, направленные на формирование культуры здорового образа жизни, и помогает в проведении спортивно-массовых мероприятий различных уровней в Березниках и Соликамске. Соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля» привлекают любителей зимних видов спорта и являются одним из самых зрелищных мероприятий на усольской земле.
Cноукайтинг - вид спорта, где для передвижения на лыжах или сноуборде используется специальный парус (кайт). В Усолье соревнования по сноукайтингу проводятся с 2010 года. Помимо «Строгановской мили», «Уралкалий» оказывает Усолью поддержку в организации международного фестиваля «Звоны России», соревнований парусных судов «Строгановская регата», конно-спортивных состязаний «Строгановская верста» и других мероприятий.
© «Вечерние ведомости»
16.02.2020
23:29 | 16.02.2020
«Уралкалий» выступил генеральным спонсором краевого чемпионата «Строгановская миля-2020»
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