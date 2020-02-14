Пермь: новости дня
14:40 | 16.02.2020
На XVIII Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» приехали 640 ребят из разных стран и городов
На Международный слет юных патриотов в этом году собрались 640 ребят в составе 40 команд из нескольких регионов России, а также из Белоруссии, Армении и Казахстана. Ребят ждали 20 мастер-классов по разным направлениям подготовки, в том числе по огневой подготовке, войсковому хозяйству, криминалистике, тактической и медицинской подготовке.
В ходе общения с участниками сборов Дмитрий Махонин подчеркнул, что Международный слет юных патриотов неизменно пользуется популярностью, каждый год число участников растет. «Здорово, что есть такая возможность пожить в палатках, научиться чему-то полезному, найти новых друзей. Такие отношения остаются на много лет. Ничто так не сближает, как сбор палатки», - поделился своими воспоминаниями о военной кафедре глава Прикамья.
Замначальника кадетского училища по учебной работе Татьяна Николаева пояснила, что ребята сами устанавливали палатки и обустраивали их. В палатках тепло – можно ходить в одних футболках. В каждой палатке живет по одному человеку из разных команд, поэтому ребята успевают познакомиться и подружиться.
Слет «Равнение на Победу!» по традиции собирает девчонок и мальчишек из разных образовательных учреждений: ученики военных классов, школы полиции, учащиеся кадетских корпусов. Эти ребята уже определились, кем они хотят стать – защитниками Родины.
Ученица кадетской школы им. генерала-майора милиции В.А. Архипова Екатерина Лаврентьева в Пермском крае уже второй раз и очень довольна: «Мой восьмой взвод очень дружный, очень полюбился мне – прямо не хочу уезжать. Я поступила в кадетскую школу с пятого класса, а в будущем хочу стать военным кинологом. Сборы дарят новых друзей в разных уголках нашей и соседних стран. Я знаю, что если я поеду туда, то меня там встретят и примут как друга».
Слет завершится 18 февраля. Те участники, которые проявят высокие моральные качества, покажут отличные результаты в конкурсных испытаниях, будут награждены путевками в МДЦ «Артек» на пятую смену. Она проводится Пермским президентским кадетским училищем как тематическим партнером «Артека» и продлится с 30 апреля по 20 мая.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:30 | 16.02.2020
Начало недели на Среднем Урале окажется тёплым
14:41 | 16.02.2020
Скончалась третья пострадавшая при взрыве на заводе «Русский хром» в Первоуральске
14:40 | 16.02.2020
На XVIII Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» приехали 640 ребят из разных стран и городов
14:21 | 16.02.2020
В Екатеринбурге утвердили зону охраны культурного наследия «Глазная лечебница имени А.А. Миславского»
13:09 | 16.02.2020
На Урале продолжаются поиски пропавшего год назад мужчины
12:58 | 16.02.2020
В Нижнем Тагиле пропал ребёнок
12:31 | 16.02.2020
Волейболистки «Уралочки» уступили в гостях калининградскому «Локомотиву»
10:54 | 16.02.2020
Пассажиров рейса Сочи-Екатеринбурге с билетами не пустили в самолёт
09:58 | 16.02.2020
Свердловский «Автомобилист» одержал победу над минским «Динамо» 4:6
08:49 | 16.02.2020
После ДТП в Екатеринбурге сгорели «ГАЗель» и Hyundai. Пострадали дети
03:42 | 16.02.2020
Прикамская саночница стала чемпионкой мира в спринте
03:40 | 16.02.2020
Определен подрядчик на проектирование детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми
03:39 | 16.02.2020
С 17 февраля учебный процесс в образовательных учреждениях Перми будет восстановлен
03:38 | 16.02.2020
Перекрестки Перми станут еще «умнее»
03:36 | 16.02.2020
Жители Прикамья помогут выбрать дизайн вокзала Пермь II
20:05 | 15.02.2020
Пьяный водитель протаранил две машины на Березовском тракте
18:53 | 15.02.2020
Стало известно, сколько мэрия потратила на установку фонарей в сквере за Оперным театром
18:36 | 15.02.2020
В Нижнем Тагиле появится улица имени Изы Высоцкой
17:58 | 15.02.2020
В Екатеринбурге отметили годовщину вывода советских войск из Афганистана
15:00 | 15.02.2020
В столицу Урала впервые прибыла икона преподобного Иосифа Волоцкого
14:18 | 15.02.2020
Осужденный свердловчанин обратился в суд с требованием указать в приговоре его принадлежность к СССР
13:57 | 15.02.2020
В Екатеринбурге 200 спортсменов поборются за кубок ЦВО по лыжным гонкам
13:42 | 15.02.2020
В Екатеринбурге продают огромный коттедж за 65 миллионов рублей
12:53 | 15.02.2020
Пенсионер из Екатеринбурга хранил в своей квартире два ящика с патронами. Возбуждено уголовное дело
11:52 | 15.02.2020
Свердловский облсуд назначил дату заседания по делу Марины Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке
11:11 | 15.02.2020
Вратарь ХК «Автомобилист» Якуб Коварж перенёс операцию
11:00 | 15.02.2020
В Свердловской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
10:26 | 15.02.2020
Нынешняя зима в уральской столице станет самой тёплой за всю историю метеонаблюдений
09:51 | 15.02.2020
На Кипре на болельщиков «Урала» напала толпа фанатов в масках. Один человек пострадал
09:27 | 15.02.2020
Съехала последняя жительница дома, на месте которого построят новый зал филармонии
21:29 | 14.02.2020
В Свердловской области сгорел очередной автомобиль
21:10 | 14.02.2020
Пока глава города отсутствует, в мэрии Екатеринбурга назревает бунт
20:43 | 14.02.2020
К зданию ФСБ в Екатеринбурге вышли защитники фигурантов дела «Сети»* на одиночные пикеты