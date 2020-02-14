На XVIII Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» приехали 640 ребят из разных стран и городов

14:40 | 16.02.2020

15 февраля глава Прикамья Дмитрий Махонин изучил организацию образовательного процесса в Пермском президентском кадетском училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ, а также поддержал ребят-участников XVIII Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



На Международный слет юных патриотов в этом году собрались 640 ребят в составе 40 команд из нескольких регионов России, а также из Белоруссии, Армении и Казахстана. Ребят ждали 20 мастер-классов по разным направлениям подготовки, в том числе по огневой подготовке, войсковому хозяйству, криминалистике, тактической и медицинской подготовке.



В ходе общения с участниками сборов Дмитрий Махонин подчеркнул, что Международный слет юных патриотов неизменно пользуется популярностью, каждый год число участников растет. «Здорово, что есть такая возможность пожить в палатках, научиться чему-то полезному, найти новых друзей. Такие отношения остаются на много лет. Ничто так не сближает, как сбор палатки», - поделился своими воспоминаниями о военной кафедре глава Прикамья.



Замначальника кадетского училища по учебной работе Татьяна Николаева пояснила, что ребята сами устанавливали палатки и обустраивали их. В палатках тепло – можно ходить в одних футболках. В каждой палатке живет по одному человеку из разных команд, поэтому ребята успевают познакомиться и подружиться.



Слет «Равнение на Победу!» по традиции собирает девчонок и мальчишек из разных образовательных учреждений: ученики военных классов, школы полиции, учащиеся кадетских корпусов. Эти ребята уже определились, кем они хотят стать – защитниками Родины.



Ученица кадетской школы им. генерала-майора милиции В.А. Архипова Екатерина Лаврентьева в Пермском крае уже второй раз и очень довольна: «Мой восьмой взвод очень дружный, очень полюбился мне – прямо не хочу уезжать. Я поступила в кадетскую школу с пятого класса, а в будущем хочу стать военным кинологом. Сборы дарят новых друзей в разных уголках нашей и соседних стран. Я знаю, что если я поеду туда, то меня там встретят и примут как друга».



Слет завершится 18 февраля. Те участники, которые проявят высокие моральные качества, покажут отличные результаты в конкурсных испытаниях, будут награждены путевками в МДЦ «Артек» на пятую смену. Она проводится Пермским президентским кадетским училищем как тематическим партнером «Артека» и продлится с 30 апреля по 20 мая.

© «Вечерние ведомости»