Пермь: новости дня
03:42 | 16.02.2020
Прикамская саночница стала чемпионкой мира в спринте
В Сочи стартовал чемпионат мира по санному спорту. В первый же день соревнований российская сборная завоевала несколько медалей.
Саночница Екатерина Катникова, которая родилась и тренируется в Чусовом, стала чемпионкой мира в спринте. Еще одна наша спортсменка, Татьяна Иванова, стала второй.
Золотую медаль Екатерине Катниковой принес результат 31,105 секунды. Татьяна Иванова уступила всего 0,008 секунды. На третьем месте латышка Элиза Каузе.
Чемпионат мира по санному спорту - первый в истории российского санного спорта домашний чемпионат мира. На него съехалось более 120 спортсменов, а также сопровождающие их тренеры и специалисты.
© «Вечерние ведомости»
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