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03:40 | 16.02.2020

Определен подрядчик на проектирование детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми

Завершился аукцион на проектирование детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми. Участие приняли три компании. Все они соответствовали требованиям, установленным конкурсной документацией. Победителем стало ООО «ВерхнекамПроект». Организация предложила выполнить работы за 5,1 млн рублей. Техническим заказчиком строительства поликлиники выступает Управление капитального строительства Пермского края.

Контракт будет заключен в течение 20 дней после предоставления участником банковской гарантии. На проведение работ подрядчику отводится 9,5 месяца. За это время необходимо составить проект планировки территории и проектно-сметную документацию, получить по ним положительные заключения управления госэкспертизы.

Трехэтажная детская поликлиника будет построена по ул. Шмидта. Врачи смогут принимать по 350 маленьких пациентов в сутки. Площадь объекта превысит 5 тыс. кв. м. На прилегающей территории необходимо обустроить парковку, провести озеленение, установить малые архитектурные формы. Все это должны учесть проектировщики.

Напомним, детские поликлиники на сегодня возводятся в четырех районах Перми: Индустриальном, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском. Всего до конца 2022 года в регионе будет возведено 23 объекта здравоохранения, что поспособствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

© «Вечерние ведомости»

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