С 17 февраля учебный процесс в образовательных учреждениях Перми будет восстановлен

03:39 | 16.02.2020

С понедельника школы, лицеи, гимназии, учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту образования администрации Перми, откроются после карантина.



Напомним, с целью предотвращения распространения заболевания гриппом и ОРВИ в городских образовательных учреждениях карантин был объявлен с 7 по 15 февраля. Ограничение касалось также и проведения массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением тех, которые проводятся на открытом воздухе. Учебная деятельность школьников в этот период была организована с применением дистанционных технологий.



Отметим, в детских садах остаются закрытыми отдельные группы, где количество заболевших превышает 20%. Группы будут открываться постепенно в зависимости от выздоровления детей. По-прежнему в образовательных учреждениях будут работать утренние фильтры: медицинские работники и сотрудники образовательных организаций продолжат оценивать состояние детей, а при наличии признаков респираторного заболевания родителям будет рекомендовано обратиться в медицинские организации.

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