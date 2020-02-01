Идет подготовка проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры ко второму чтению в Пермской городской Думе

18:57 | 14.02.2020

Состоялось заседание рабочей группы, на котором обсудили изменения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми. Участие приняли заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Ирина Горбунова и Василий Кузнецов, представители администрации.



Члены рабочей группы рассмотрели дополнение перечня мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социнфраструктуры, включенных в государственные программы Пермского края. По предложению администрации в краевой столице должны построить общежития для иногородних студентов и спортсменов, учащихся КГАПОУ «Пермский авиационный техникум», а также приступить к реконструкции учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова». Кроме того в число инвестиционных проектов предлагается включить мероприятия по строительству здания ДОУ в Свердловском районе. Учреждение будет строиться на ул. Братская, 10 и рассчитано на 235 мест.



Администрация учла все замечания Контрольно-счетной палаты, в частности, дополнены показатели в соответствии с национальным проектом «Культура» и федеральным проектом «Спорт – норма жизни», и внесла поправки в проект. Документ будет подготовлен и представлен на комитет по социальной политике 18 февраля 2020 года.

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