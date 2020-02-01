В этом году жители Прикамья получат еще один выходной

18:50 | 14.02.2020

Президент России поддержал идею выходного в день голосования за поправки в Конституцию.



Президент России Владимир Путин поддержал идею дополнительного выходного в день голосования за изменения в Конституции.



«Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу», - подчеркнул глава государства и добавил, что проконтролирует, чтобы выходной не перенесли с запланированных, например, на майские или новогодние каникулы, а объявили официальный выходной.



В 2020 году (по производственному календарю) 118 выходных и праздничных дней. Длинные выходные ждут россиян в феврале — с 22 по 24 февраля и марте — с 7 по 9 марта 2020 года. В мае 2020 года работники будут отдыхать с 1 по 5 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы.

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