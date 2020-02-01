Роспотребнадзор по Пермскому краю: карантин не будет продлен

18:31 | 14.02.2020

С понедельника, 17 февраля, школьники Перми вернутся к привычному режиму обучения. По информации Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, за эту неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ стабилизировался. При этом в крае продолжается период эпидемии, поэтому введены ограничительные меры: не рекомендуется посещать поликлиники, а образовательные учреждения вправе ввести карантин при заболевании более 20% ребят.



Важно отметить, что в каждой территории Пермского края карантин вводится отдельно, такое решение принимает главный санитарный врач муниципального образования.

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