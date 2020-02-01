В 2020 году в Перми улучшить свои жилищные условия смогут 540 молодых семей

14:13 | 14.02.2020

Сформированы списки молодых семей, которые получат поддержку в этом году. На предоставление социальной выплаты по разным программам из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 310 млн рублей.



Сегодня в Перми существует две программы по поддержке молодых семей: государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполагающая получение участниками 10% компенсации, и федеральная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств.



Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, в 2020 году запланировано выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 30-35% от средней стоимости жилья 177 молодым семьям, а в размере 10% – 363 семьям.



Напомним, в ноябре 2019 года при главе Перми Дмитрии Самойлове состоялся круглый стол с участием инициативной группы. В результате было принято решение сформировать рабочую группу по вопросам реализации программ, направленных на обеспечение жильем молодых семей. Согласно протоколу круглого стола встречи группы должны проводиться раз в квартал, первая встреча пройдет 11 марта.



В 2020 году администрация Перми синхронно с краевыми властями увеличила финансирование программы в 2 раза. Всего на предоставление социальной выплаты в размере 30-35% из федерального, краевого и городского бюджетов в 2020 году выделено более 215 млн рублей, а на предоставление социальной выплаты в размере 10% из краевого бюджета – более 95 млн.



Напомним, в 2019 году по разным программам улучшили свои жилищные условия 289 семей. Сертификаты на компенсации в размере 30-35% стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств получили 45 семей, сертификаты на субсидии в размере 10% – 244 семьи.



Для подтверждения права на получение социальной выплаты и предоставления документов молодым семьям необходимо обратиться к специалистам управления жилищных отношений администрации Перми по адресу: улица Ленина, 34, кабинет 205а. Прием молодых семей осуществляется по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.



Уточнить информацию о включении в список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты расчетной стоимости жилья можно на официальном сайте министерства социального развития Пермского края или у специалистов управления жилищных отношений администрации Перми по телефону: 212-75-67.

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