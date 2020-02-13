Пермь: новости дня
12:44 | 14.02.2020
Власти Прикамья обеспечили ЗиД заказом на 400 млн рублей
13 февраля глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с генеральным директором АО «ВМП «АВИТЕК» Александром Ивановым, а после побывал на Машиностроительном заводе им. Ф.Э. Дзержинского (ЗиД) и провел встречу с коллективом.
Дмитрий Махонин на встрече с коллективом заявил о достигнутых с руководством «АВИТЕК» договоренностях: «Я попросил «АВИТЕК», чтобы заказы, запланированные на этот год, возвратили заводу. Речь идет о контракте на 400 млн рублей. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан еще один контракт – на 170 млн рублей. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность».
Как отметил Александр Иванов, предприятие готово вернуть заказы, потому что верит в коллектив завода. «Мы помним завод сильным партнером. 70-80% всех заказов завода было именно от «АВИТЕК». Но последние 2 года завод утратил позиции надежного партнера, переносились контракты, сроки сдачи, следовательно, заказы несвоевременно оплачивались заказчиками. Сейчас у нас уже создано дублирующее производство, но мы верим, что завод можно восстановить. А благодаря поддержке краевых властей это будет сделать проще», - подчеркнул глава «АВИТЕК».
Коллектив завода с радостью принял новости о перспективах загрузки завода заказами. Любовь Лагутина начальница цеха №4 рассказала, что теперь у нее с коллегами есть уверенность в том, что работой они обеспечены: «На заводе сейчас 500 с лишним человек работает, раньше было больше тысячи. Но с новыми заказами мы снова будем набирать народ. Я думаю, что мы это с легкостью сделаем».
Сейчас пятидневную рабочую неделю здесь трудится более 500 человек, заплату работники получают стабильно 2 раза в месяц. При этом коллектив тревожился о будущем предприятия, в котором многие сотрудники проработали всю свою карьеру.
© «Вечерние ведомости»
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