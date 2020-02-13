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12:44 | 14.02.2020

Власти Прикамья обеспечили ЗиД заказом на 400 млн рублей

АО «ВМП «АВИТЕК» вернет пермскому заводу заказы, что позволит предприятию восстановить объемы производства.

13 февраля глава Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с генеральным директором АО «ВМП «АВИТЕК» Александром Ивановым, а после побывал на Машиностроительном заводе им. Ф.Э. Дзержинского (ЗиД) и провел встречу с коллективом.

Дмитрий Махонин на встрече с коллективом заявил о достигнутых с руководством «АВИТЕК» договоренностях: «Я попросил «АВИТЕК», чтобы заказы, запланированные на этот год, возвратили заводу. Речь идет о контракте на 400 млн рублей. В случае, если заказ будет исполнен в срок, будет подписан еще один контракт – на 170 млн рублей. Спасибо руководству компании, что оперативно откликнулись и подтвердили эту возможность».

Как отметил Александр Иванов, предприятие готово вернуть заказы, потому что верит в коллектив завода. «Мы помним завод сильным партнером. 70-80% всех заказов завода было именно от «АВИТЕК». Но последние 2 года завод утратил позиции надежного партнера, переносились контракты, сроки сдачи, следовательно, заказы несвоевременно оплачивались заказчиками. Сейчас у нас уже создано дублирующее производство, но мы верим, что завод можно восстановить. А благодаря поддержке краевых властей это будет сделать проще», - подчеркнул глава «АВИТЕК».

Коллектив завода с радостью принял новости о перспективах загрузки завода заказами. Любовь Лагутина начальница цеха №4 рассказала, что теперь у нее с коллегами есть уверенность в том, что работой они обеспечены: «На заводе сейчас 500 с лишним человек работает, раньше было больше тысячи. Но с новыми заказами мы снова будем набирать народ. Я думаю, что мы это с легкостью сделаем».

Сейчас пятидневную рабочую неделю здесь трудится более 500 человек, заплату работники получают стабильно 2 раза в месяц. При этом коллектив тревожился о будущем предприятия, в котором многие сотрудники проработали всю свою карьеру.

© «Вечерние ведомости»

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