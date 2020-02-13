Пермь: новости дня
12:41 | 14.02.2020
В Перми утвержден проект реконструкции здания манежа «Спартак»
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, по техническому заданию на первом этаже будут размещены беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, две легкоатлетических дорожки по 110 метров, планируется обустроить сектор для толкания ядра, яму для прыжков в длину, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажерный зал с раздевалками, конференц-зал.
Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После реконструкции единовременно в манеже сможет заниматься до 100 легкоатлетов, а в других залах десятки бадминтонистов, единоборцев и других спортсменов.
В этом году, как и планировалось, разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания манежа «Спартак». После проведения аукциона по выбору подрядной организации начнется реконструкция здания, которая займет несколько лет. Новый фасад здания станет ярким, а прилегающая территория будет оснащена спортивными площадками.
Напомним, администрация Перми провела системную работу по сохранению спортивного комплекса в интересах жителей города. Возобновлять тренировочный процесс сразу после выкупа объекта в муниципальную собственность было небезопасно для спортсменов. Воспитанники спортивных секций, ранее занимавшиеся в спорткомплексе, распределены в другие здания. Вернуться в привычный, но уже современный манеж, отвечающий всем требованиям безопасности, ребята смогут после проведения необходимых работ.
© «Вечерние ведомости»
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