Пермь: новости дня
12:35 | 14.02.2020
В Перми продолжается работа над стратегическим планом эффективного расселения
В обсуждении приняли участие депутат Пермской городской Думы Владимир Молоковских, заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Ирина Чиркова, представители департамента градостроительства и архитектуры.
«Мы сравнили регионы по объему аварийного жилищного фонда. Для наглядности проанализированы регионы-соседи. Пермский край занимает одно из лидирующих мест в рейтинге регионов, в которых доля АЖФ достаточно высока», - прокомментировала Ирина Чиркова. С 1 апреля 2020 года в Перми планируется создать единую городскую межведомственную комиссию, которая будет работать в управлении жилищных отношений.
На 1 февраля 2020 года площадь аварийного жилищного фонда составляет 468 тысяч кв. метров. В настоящее время дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017, расселяются по федеральной программе «Жилье и городская среда». Дома, которые были признаны аварийными после этого срока, расселяются по региональным и муниципальным программам. «К 2030 году к признанию аварийными планируется еще 371 тысяча кв. метров жилплощадей», - добавила Ирина Чиркова. Она также отметила, что проводить расселение только за счет города невозможно. До 2025 предусмотрена поддержка из федерального бюджета по программе «Жилье и городская среда». После этого срока потребуется принять меры по увеличению финансирования.
Владимир Молоковских предложил по максимуму использовать федеральное финансирование и сформировать новый запрос для участия в федеральных программах по расселению аварийного жилья.
© «Вечерние ведомости»
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