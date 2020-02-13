 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

12:35 | 14.02.2020

В Перми продолжается работа над стратегическим планом эффективного расселения

На заседании рабочей группы рассмотрели опыт расселения аварийного жилищного фонда (АЖФ) в других муниципалитетах со схожими социально-экономическими условиями и проанализировали действующие программы по расселению АЖФ в части объемов, источников финансирования и методов переселения.

В обсуждении приняли участие депутат Пермской городской Думы Владимир Молоковских, заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Ирина Чиркова, представители департамента градостроительства и архитектуры.

«Мы сравнили регионы по объему аварийного жилищного фонда. Для наглядности проанализированы регионы-соседи. Пермский край занимает одно из лидирующих мест в рейтинге регионов, в которых доля АЖФ достаточно высока», - прокомментировала Ирина Чиркова. С 1 апреля 2020 года в Перми планируется создать единую городскую межведомственную комиссию, которая будет работать в управлении жилищных отношений.

На 1 февраля 2020 года площадь аварийного жилищного фонда составляет 468 тысяч кв. метров. В настоящее время дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017, расселяются по федеральной программе «Жилье и городская среда». Дома, которые были признаны аварийными после этого срока, расселяются по региональным и муниципальным программам. «К 2030 году к признанию аварийными планируется еще 371 тысяча кв. метров жилплощадей», - добавила Ирина Чиркова. Она также отметила, что проводить расселение только за счет города невозможно. До 2025 предусмотрена поддержка из федерального бюджета по программе «Жилье и городская среда». После этого срока потребуется принять меры по увеличению финансирования.

Владимир Молоковских предложил по максимуму использовать федеральное финансирование и сформировать новый запрос для участия в федеральных программах по расселению аварийного жилья.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

13:09 | 14.02.2020
В Екатеринбурге иномарка вылетела на трамвайную остановку

12:52 | 14.02.2020
Начальник сельской управы в Белоярском городском округе попался на взятке

12:50 | 14.02.2020
В Екатеринбурге целый микрорайон остался без воды

12:44 | 14.02.2020
Власти Прикамья обеспечили ЗиД заказом на 400 млн рублей

12:41 | 14.02.2020
В Перми утвержден проект реконструкции здания манежа «Спартак»

12:35 | 14.02.2020
В Перми продолжается работа над стратегическим планом эффективного расселения

12:26 | 14.02.2020
Скончался пострадавший от взрыва на «Русском хроме», уголовное дело переквалифицируют на более тяжкое

12:25 | 14.02.2020
Пермяки выберут название транспортной карте

12:21 | 14.02.2020
В выходные в Перми немного похолодает

11:58 | 14.02.2020
Власти Екатеринбурга пообещали больше не размещать обсерваторы в черте города

11:35 | 14.02.2020
Два детсада Екатеринбурга перешли в муниципальную собственность

11:19 | 14.02.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают девушку, пропавшую в прошлом году

11:05 | 14.02.2020
В Каменске-Уральском прокуратура заинтересовалась больницей, из которой сбежал пьяный пациент

10:39 | 14.02.2020
Очередной рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург задерживается

10:24 | 14.02.2020
Под Екатеринбургом произошло ДТП, в котором погиб отец и пострадали двое детей

10:04 | 14.02.2020
Евгений Куйвашев объяснил, почему финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

09:43 | 14.02.2020
В Свердловской области госпитализировали ребенка с термическим ожогом

09:35 | 14.02.2020
В столице Урала ночью сгорели две иномарки

09:09 | 14.02.2020
В Екатеринбурге разыскивают мужчину, пропавшего в прошлом году

00:03 | 14.02.2020
В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку по сообщению об оказании ненадлежащей медпомощи

13.02.2020

23:26 | 13.02.2020
Руководство дендропарка на Мира в Екатеринбурге обсудило с горожанами концепцию благоустройства

22:54 | 13.02.2020
«Автомобилист» проиграл «Йокериту» в домашнем матче

22:42 | 13.02.2020
После повышения цен в екатеринбургском метро стало ездить на два миллиона пассажиров меньше

20:02 | 13.02.2020
На дороги к юбилею Екатеринбурга из областного бюджета выделят 207 миллионов рублей

19:36 | 13.02.2020
В Серове полицейские возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта пороха

19:00 | 13.02.2020
14 февраля пермяки хотят сыграть в 2 раза больше свадеб, чем обычно

18:56 | 13.02.2020
«Фабрика карандашной дощечки» лишилась станков

18:44 | 13.02.2020
В Екатеринбурге образовались сильные пробки

18:33 | 13.02.2020
В Екатеринбурге проходит фестиваль «Большая перемена»

18:31 | 13.02.2020
Прокуратура добилась запрета на рубку леса около озера Балтым

18:13 | 13.02.2020
Власти Екатеринбурга проверили уборку снега в Октябрьском районе

18:08 | 13.02.2020
Каждый пятый рубль профицита бюджета Прикамья с прошлого года пойдет на дополнительную поддержку жителей

18:04 | 13.02.2020
В Перми на базе Академии игровых видов спорта создана новая футбольная команда

17:58 | 13.02.2020
Жителям Дзержинского района Перми рассказали о новом тарифном меню в формате открытой встречи

17:53 | 13.02.2020
Облачно, почти без осадков: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на выходные

17:53 | 13.02.2020
«Сырное воскресенье»: музей «Хохловка» приглашает на масленичные гуляния





Мы в соцсетях


Патрульный участок


Архив
«    Февраль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 


 