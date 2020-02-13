Пермяки выберут название транспортной карте

12:25 | 14.02.2020

Жители Пермского края сами определят, как будет называться транспортная карта, которая с 1 февраля дает право на скидку в общественном транспорте Перми.



Конкурс на лучшее название транспортной карты проходит на портале «Управляем вместе» (https://vmeste.permkrai.ru/crowd) в два этапа – сначала сбор вариантов, затем само голосование.



До 19 февраля можно присылать свои варианты названий, с 20 по 26 февраля состоится голосование за лучшее название из предложенных жителями. 28 февраля состоится подведение итогов. Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал. Так, подобная карта в Санкт-Петербурге называется «Подорожник», в Москве – «Тройка».



Напомним, с 1 февраля у пассажиров общественного транспорта Перми есть возможность пользоваться транспортной картой и экономить на проезде. Начиная с декабря, транспортную карту приобрели уже порядка 60 тысяч человек. Ее можно использовать как электронный кошелек или установить удобный тарифный план.

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