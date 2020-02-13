В выходные в Перми немного похолодает

12:21 | 14.02.2020

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 14 февраля, днем в Перми будет около -4°C, возможен снег, ночью – до -9°C.



Завтра столбик термометра покажет -5°C, будет облачно с прояснениями, возможны осадки, ночью – -9°C. В воскресенье, 16 февраля, будет -6°C, пасмурно, ночью – около -14°C. В понедельник ожидается около -5°C.

© «Вечерние ведомости»