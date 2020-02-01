14 февраля пермяки хотят сыграть в 2 раза больше свадеб, чем обычно

19:00 | 13.02.2020

В День всех влюбленных в отделах управления ЗАГС администрации Перми пройдут торжественные регистрации браков. Сотрудники отделов украшают помещения и готовят поздравления для молодоженов.



В 2020 году 14 февраля выпадает на пятницу, поэтому свадеб в Перми пройдет больше, чем обычно. Так, в отделы ЗАГС в районах города поступило 103 заявления о регистрации брака, из них в Дзержинский отдел – 19 заявлений, в Мотовилихинский – 12, в Орджоникидзевский – 9, в Индустриальный – 25, в Свердловский – 20, в Кировский – 13 и в Ленинский – 5. В прошлом году брак 14 февраля зарегистрировали 62 пары.



В этот день некоторые отделы ЗАГС в Перми празднично украшены, здесь пройдут торжественные церемонии бракосочетания.



- Мы фиксируем наплыв желающих зарегистрировать отношения и вступить в брак в красивые даты, а также в День всех влюбленных. На следующую красивую дату – 20 февраля 2020 года – уже принято около 200 заявлений на заключение брака. В лидерах Мотовилихинский отдел ЗАГС, где подано 55 заявлений, - отмечает начальник управления ЗАГС администрации Перми Светлана Бердникова.

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