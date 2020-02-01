Каждый пятый рубль профицита бюджета Прикамья с прошлого года пойдет на дополнительную поддержку жителей

18:08 | 13.02.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что до 17 февраля краевое правительство внесет в Законодательное собрание предложения по распределению свободных остатков бюджета. 12,0 млрд рублей включат целевые и связанные остатки, а также дополнительные финансирование некоторых направлений.



Из озвученной суммы 4,15 млрд рублей - связанные остатки, которые включают расходы Дорожного фонда, на строительство детских садов и школ, переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии.



Из оставшихся нераспределенных средств в этом году существенная доля по поручению Дмитрия Махонина будет направлена на поддержку жителей. Каждый пятый рубль (2,3 млрд рублей) профицита будет дополнительно направлен на поддержку жителей в этом году. Например, будет оплачено горячее питание школьников начального звена (218,9 млн рублей), создание дополнительных мест в детских садах и школах (455 млн рублей). Также предусмотрены средства на оказание финансовой поддержки нуждающимся семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет - 870,5 млн рублей.



Для Пермского края ведутся активные работы по достройке проблемных объектов жилого строительства. Сейчас в Прикамье 3 таких дома включены в единый реестр проблемных объектов. На достройку предполагается направить 453,3 млн рублей из регионального бюджета.



Еще 92,6 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт объектов водоснабжения в г. Кизел и г. Гремячинск, а также на 3 очередь реконструкции системы водоснабжения в Краснокамске.



Дополнительно предлагается увеличить расходы на приобретение школьных учебников на 2020 год в сумме 200,0 млн рублей, на 2021-2022 годы – по 100,0 млн рублей ежегодно.

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