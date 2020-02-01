В Перми на базе Академии игровых видов спорта создана новая футбольная команда

18:04 | 13.02.2020

Команда под названием «Академия» будет заявлена на первенство России среди любительских футбольных клубов. Ее костяк составили воспитанники отделения футбола региональной Академии. Тренерский штаб возглавил Эрик Ашурбеков, помощники - Алексей Степанов и Дмитрий Мосунов.



«С созданием новой команды у нас выстроилась вся вертикаль подготовки футболистов: с начального этапа до полупрофессионального. На первенстве России среди любительских клубов наши старшие ребята получат необходимый опыт и подготовку, а также могут заявить о себе для продолжения карьеры уже в профессиональных командах», - рассказал директор Академии игровых видов спорта Пермского края Григорий Орлов.



Сейчас команда «Академия» готовится к дебютному для себя турниру. Он стартует 17 февраля в манеже «Пермь Великая». В нем примут участие команды ПФЛ и 3-го дивизиона: «Звезда» (Пермь) и «Уфа-2» (Уфа), а также команды, выступающие в первенстве России среди команд 3 дивизиона и/или в чемпионате Пермского края: «Академия» (Пермский край), СШОР «Звезда», «Прикамье» (оба – Пермь) и «Ильпар» (п. Ильинский).



За 5 дней команды сыграют по 5 матчей.



Вход для болельщиков – свободный.

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