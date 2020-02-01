Жителям Дзержинского района Перми рассказали о новом тарифном меню в формате открытой встречи

17:58 | 13.02.2020

В общественном центре Дзержинского района состоялась встреча с жителями и представителями активов района. Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин ответил на вопросы, которые больше всего волнуют жителей района.



Председатели Лиги ТОС чаще всего задавали вопросы, связанные с нововведениями в части льготных проездных документов. Их интересовал срок действия проездного, тарифы и стоимость. Напомним, по новым правилам срок действия проездного исчисляется не с первого по последний день месяца, как было ранее, а в течение одного месяца со дня оплаты. Также родителям школьников и студентов рассказали о новом количестве поездок для льготных проездных документов – это 30 поездок и безлимитный проездной на месяц.



Также от жителей района поступило несколько вопросов о безналичной оплате проезда. Их интересовало, на всех ли автобусных маршрутах принимают новые транспортные карты и обязаны ли пассажиры оплачивать проезд за наличный расчет, если кондуктор отказывается принимать проездной. Присутствующим пояснили: если карта пополнена и находится в исправном состоянии, а кондуктор отказывается ее принимать, пассажир имеет право ехать бесплатно. В целом, жители района положительно оценили такой формат встречи.



Напомним, с 1 февраля в Перми вступило в силу тарифное меню, которое позволяет экономить деньги при оплате проезда в общественном транспорте. На сегодняшний день у пермяков остаются вопросы о нововведениях, поскольку тарифное меню в нашем городе появилось впервые. Разъясняющие встречи состоялись для студенческого сообщества, представителей профсоюзов пермских предприятий. В течение февраля встречи с жителями пройдут во всех районах города.

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