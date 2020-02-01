Пермь: новости дня
17:53 | 13.02.2020
«Сырное воскресенье»: музей «Хохловка» приглашает на масленичные гуляния
Гости праздника «Сырное воскресенье» смогут встретить весну так, как было заведено в старину: с ярмарками, ряжеными, балаганами, потешными боями и блюдами традиционной кухни. В этот день в Хохловке будут звучать стародавние прикамские песни, сказки, а главное, посетители смогут почувствовать радость старинного праздника в единении с природой – в тиши заснеженных елей и на фоне бескрайних уральских ландшафтов.
Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо ограничений. В этом году в «Хохловке» можно будет познакомиться с культурой народов многонационального Пермского края. Гости праздника смогут заглянуть на марийский, коми-пермяцкий, башкирский и татарский дворы, встретить ряженых, совершить путешествие по музею, смастерив свое собственное чучело масленицы, научиться крестьянским премудростям, например, прядению.
На территории музея будут работать ярмарочные ряды с всевозможными сувенирами, блинами и фермерской продукцией. Среди масленичных забав – народные игры, катание с горы по старинке, взятие снежного городка. Желающие смогут постичь основы солдатского дела вместе с клубом исторической реконструкции.
В «Хохловке» в течение всего дня работает уютная чайная и кафе в визит-центре, где можно согреться, выпить ароматного чая и купить выпечку.
Завершится праздник сожжением чучела Масленицы с 17:00 до 18:00.
С 14 февраля будет открыта предварительная продажа билетов в филиалах Пермского краеведческого музея. Во избежание очередей рекомендуется приобретать билеты заранее.
Масленица в «Хохловке» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Организаторы: ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры», ГКБУК «Пермский краеведческий музей». Партнер: ПДНТ «Губерния».
© «Вечерние ведомости»
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