На лыжный спринт «Ёлки. Пермский период» зарегистрировалось уже более 200 человек

17:49 | 13.02.2020

Лыжный спринт пройдет 1 марта в самом центре Перми – на городской эспланаде.



В этом году регистрация открыта для 1000 участников. На текущий момент регистрацию прошли порядка 230 человек из Перми, Соликамска, Чернушки, Нытвы, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Ноябрьска. В том числе участие в эстафете подтвердили команды администрации Пермского края и администрации Перми, а также команды крупных промышленных предприятий «ЛУКОЙЛ» и «СИБУР».



Индивидуальные участники смогут пройти регистрацию до 29 февраля на сайте умный-спорт.рф https://беги.умный-спорт.рф/event/2e172f3e-c39c-426a-b246-d921028d33ab. Здесь же можно найти положение о соревнованиях. Команды смогут зарегистрироваться через спортивную школу олимпийского резерва «Летающий лыжник», направив заявку по электронной почте gcon170@mail.ru до 28 февраля. Отметим, регистрация может быть закрыта досрочно при достижения максимального числа участников.



Как и в прошлом году, к участию приглашаются команды учреждений, предприятий и иных организаций. В составе команды должно быть 4 человека – двое мужчин и две женщины.



Впервые лыжный спринт в центре города прошел в декабре 2018 года. Тогда в отборочном этапе на лыжной базе «Прикамье» приняли участие 542 спортсмена, 60 из них вышли в следующий этап. Также в забегах выступили профессиональные спортсмены: олимпийские чемпионы Никита Крюков, Евгений Дементьев и бронзовый призер Игр в Ванкувере, пермяк Николай Морилов. Победителями в спринте стали Ольга Царева из Республики Коми и Артур Петров из Югры.



Организаторами спринта выступают комитет по физической культуре и спорту администрации Перми и муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Летающий лыжник».

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