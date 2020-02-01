В этом году в новые квартиры смогут переехать 147 детей-сирот

17:45 | 13.02.2020

В 2020 году на закупку квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 261,9 млн руб. По сравнению с 2018 годом число детей-сирот, которые обретут свой дом, выросло почти в 3 раза. В этом году квартиры будут закупать в новостройках.



Как сообщают в городском управлении жилищных отношений, до конца года планируется предоставить новое жилье 147 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Жилые помещения планируется приобретать на первичном рынке. Для этого в 2020 году из федерального и краевого бюджетов выделены денежные средства в размере 261,9 млн рублей.



Сейчас готовятся документы для приобретения 52 квартир в доме по адресу: улица Карбышева, 47б. Предоставление этих квартир детям-сиротам начнется уже в марте. До конца февраля планируется размещение аукционов для приобретения еще 56 квартир.



- В этом году планируется осуществлять закупку квартир для детей на первичном рынке, то есть, в новостройках. Для нас важно обеспечить детей-сирот квартирами, где им будет комфортно и уютно. Важно дать им свой дом, - отмечает начальник управления жилищных отношений администрации Перми Ирина Чиркова.



Квартиры приобретаются в разных районах города – общее число закупаемых квартир в одном доме не должно составлять более 25% от общего количества квартир этого дома. Закупка жилых помещений осуществляется в соответствии со всеми требованиями законодательства.



По сравнению с 2018 годом, финансирование программы по улучшению жилищных условий детей-сирот значительно увеличилось. В 2018 году новое жилье было предоставлено 55 детям-сиротам, а в 2020 в новые квартиры смогут переехать 147 детей-сирот.

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