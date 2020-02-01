Начальник департамента транспорта в ходе «прямой линии» ответил на вопросы пермяков о работе транспортных карт

17:31 | 13.02.2020

13 февраля в городском call-центре состоялась «прямая линия» начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина. За час ее работы поступило 16 звонков.



В основном горожан интересовали вопросы, связанные с использованием транспортных карт в конкретных маршрутах, оплатой банковскими картами на всех автобусных маршрутах, возможностью пересадок на всех маршрутах городского транспорта.



Так, Анатолий Путин объяснил, что транспортные карты должны принимать во всех автобусных маршрутах. Если возникают проблемы, когда карта не считывается ни одним валидатором, то необходимо обратиться в МКУ «Гортранс», чтобы разобраться в причине. Если баланс карты положительный, то возможны единичные случаи брака самой карты. В таком случае, карта будет заменена бесплатно, а денежные средства – перенесены со старой на новую.



Что касается банковских карт, то сегодня их обязаны принимать на 19 автобусных (№2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88) и всех 7 трамвайных маршрутах. Часть перевозчиков сегодня добровольно принимает банковские карты, 100% автобусных маршрутов обязаны будут принимать банковские карты с середины июля этого года.



Пермяк Виктор начал свой звонок с благодарности начальнику городского департамента транспорта за внедрение транспортной карты и удобство ее использования. Также он высказал пожелание распространить возможность пересадки на всех маршрутах городского транспорта. Анатолий Путин подчеркнул, что на всех маршрутах это станет возможно также с середины июля этого года. Так, в центре города время пересадки будет составлять 40 минут, время пересадки во время поездки на автобусных маршрутах в сторону Кировского, Орджоникидзевского района и поселка Новые Ляды составит 60 минут.



На вопрос жительницы: «Почему нельзя оплачивать транспортной картой проезд всех членов семьи?» Анатолий Путин пояснил, что такое ограничение пока действует, чтобы предотвратить сбои в системе. По итогам февраля будет проанализирована работа системы, а в будущем это ограничение снимут.



Отдельные вопросы пермяков касались увеличения количества автобусов на конкретных маршрутах.



Всего в ходе «прямой линии» 16 жителей получили ответы более чем на 20 вопросов.

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