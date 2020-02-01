Пермь: новости дня
17:31 | 13.02.2020
Начальник департамента транспорта в ходе «прямой линии» ответил на вопросы пермяков о работе транспортных карт
В основном горожан интересовали вопросы, связанные с использованием транспортных карт в конкретных маршрутах, оплатой банковскими картами на всех автобусных маршрутах, возможностью пересадок на всех маршрутах городского транспорта.
Так, Анатолий Путин объяснил, что транспортные карты должны принимать во всех автобусных маршрутах. Если возникают проблемы, когда карта не считывается ни одним валидатором, то необходимо обратиться в МКУ «Гортранс», чтобы разобраться в причине. Если баланс карты положительный, то возможны единичные случаи брака самой карты. В таком случае, карта будет заменена бесплатно, а денежные средства – перенесены со старой на новую.
Что касается банковских карт, то сегодня их обязаны принимать на 19 автобусных (№2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88) и всех 7 трамвайных маршрутах. Часть перевозчиков сегодня добровольно принимает банковские карты, 100% автобусных маршрутов обязаны будут принимать банковские карты с середины июля этого года.
Пермяк Виктор начал свой звонок с благодарности начальнику городского департамента транспорта за внедрение транспортной карты и удобство ее использования. Также он высказал пожелание распространить возможность пересадки на всех маршрутах городского транспорта. Анатолий Путин подчеркнул, что на всех маршрутах это станет возможно также с середины июля этого года. Так, в центре города время пересадки будет составлять 40 минут, время пересадки во время поездки на автобусных маршрутах в сторону Кировского, Орджоникидзевского района и поселка Новые Ляды составит 60 минут.
На вопрос жительницы: «Почему нельзя оплачивать транспортной картой проезд всех членов семьи?» Анатолий Путин пояснил, что такое ограничение пока действует, чтобы предотвратить сбои в системе. По итогам февраля будет проанализирована работа системы, а в будущем это ограничение снимут.
Отдельные вопросы пермяков касались увеличения количества автобусов на конкретных маршрутах.
Всего в ходе «прямой линии» 16 жителей получили ответы более чем на 20 вопросов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:02 | 13.02.2020
На дороги к юбилею Екатеринбурга из областного бюджета выделят 207 миллионов рублей
19:00 | 13.02.2020
14 февраля пермяки хотят сыграть в 2 раза больше свадеб, чем обычно
18:56 | 13.02.2020
«Фабрика карандашной дощечки» лишилась станков
18:44 | 13.02.2020
В Екатеринбурге образовались сильные пробки
18:33 | 13.02.2020
В Екатеринбурге проходит фестиваль «Большая перемена»
18:31 | 13.02.2020
Прокуратура добилась запрета на рубку леса около озера Балтым
18:13 | 13.02.2020
Власти Екатеринбурга проверили уборку снега в Октябрьском районе
18:08 | 13.02.2020
Каждый пятый рубль профицита бюджета Прикамья с прошлого года пойдет на дополнительную поддержку жителей
17:58 | 13.02.2020
Жителям Дзержинского района Перми рассказали о новом тарифном меню в формате открытой встречи
17:53 | 13.02.2020
Облачно, почти без осадков: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на выходные
17:53 | 13.02.2020
«Сырное воскресенье»: музей «Хохловка» приглашает на масленичные гуляния
17:45 | 13.02.2020
В этом году в новые квартиры смогут переехать 147 детей-сирот
17:31 | 13.02.2020
Начальник департамента транспорта в ходе «прямой линии» ответил на вопросы пермяков о работе транспортных карт
17:31 | 13.02.2020
Полковник из Екатеринбурга возглавил ОМВД по Режевскому району
17:22 | 13.02.2020
Каждый десятый свердловчанин живёт за чертой бедности
17:20 | 13.02.2020
В Пермском районе построили новый корпус детского сада
17:15 | 13.02.2020
В Прикамье РЖД повысит качество услуг в пригородных электричках
17:04 | 13.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на диктант
17:04 | 13.02.2020
В Екатеринбурге уже больше полугода ищут без вести пропавшую девушку
16:45 | 13.02.2020
В Екатеринбурге пройдёт финал Кубка России
16:13 | 13.02.2020
Волонтёры Екатеринбурга просят опознать неизвестного мужчину
15:50 | 13.02.2020
Из горящего дома на Урале пожарные спасли двух человек
15:30 | 13.02.2020
В мае одну из школ Екатеринбурга закроют на ремонт
15:07 | 13.02.2020
В Асбесте состоится открытие Вечного огня
14:44 | 13.02.2020
ФК «Урал» провёл заключительный матч на втором сборе в Пафосе
14:20 | 13.02.2020
Мэрии Екатеринбурга придется ответить за 27 миллионов рублей, вырученных от продажи бывшего кинотеатра
14:16 | 13.02.2020
В Екатеринбурге ХК «Автомобилист» встретится с «Йокерит»
13:50 | 13.02.2020
В ТЮЗе Екатеринбурга пройдёт спектакль «Мальчик в полосатой пижаме»
13:26 | 13.02.2020
Администрация Екатеринбурга закроется от жителей по совету ФСБ
13:10 | 13.02.2020
В Тавде оштрафовали гражданку, оскорбившую пристава
12:59 | 13.02.2020
Еще в трех городах Урала скорая помощь перейдет в руки частников
12:51 | 13.02.2020
В Перми собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега со своих балконов
12:42 | 13.02.2020
В Екатеринбурге частный жилой дом тушили три часа