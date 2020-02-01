В Пермском районе построили новый корпус детского сада

17:20 | 13.02.2020

В селе Лобаново Пермского района появится 80 дополнительных мест в детском саду на ул. Культуры, 9. Завершилось возведение двухэтажного нового корпуса. Инспекция государственного строительного надзора провела итоговую проверку объекта и заключила, что здание соответствует всем строительным требованиям. Техническим заказчиком реализации проекта выступило Управление капитального строительства Пермского края. Всего с начала 2020 года было сдано четыре детских сада: в Кудымкаре, с. Карьёво, Краснокамске и с. Лобаново.



Благодаря новому корпусу в 1,109 тыс. квадратных метров в дошкольном учреждении появились дополнительные помещения, рассчитанные на 80 воспитанников. На прилегающей к объекту территории оборудовали современную игровую площадку, построили веранды. Новых воспитанников примут в сад весной, после того, как здание пройдет лицензирование.



Проект реализован в рамках национального проекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.



Отметим, в Пермском крае ведется активная работа по строительству социальных объектов. За три года в регионе была сдано 16 детских садов. В 2019-2020 годы должно быть построено 25 детских садов. Объекты возводятся в том числе в рамках нацпроекта «Демография». На сегодня построено 9 детсадов, включая новое здание в Лобаново. До конца этого года будет возведено еще 16 детских садов на 3000 мест.



Ознакомиться со всеми строящимися социальными объектами Пермского края можно на портале «Управляем вместе»: https://vmeste.permkrai.ru/.

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