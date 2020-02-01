В Прикамье РЖД повысит качество услуг в пригородных электричках

17:15 | 13.02.2020

В среду, 12 февраля, на совещании главы Пермского края Дмитрия Махонина с руководством Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» обсудили реализацию в регионе крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство Северного железнодорожного обхода, детской железной дороги, строительство транспортно-пересадочных узлов, а также вопросы пассажироперевозок в регионе.



Как отметил начальник СвЖД Иван Колесников, по итогам 2019 года услугами железнодорожного сообщения воспользовалось 8,1 млн жителей Прикамья, из них 7,1 млн – пригородного сообщения. Для комфорта пассажиров РЖД модернизирует инфраструктуру. В том числе ремонтирует остановочные платформы, вокзалы. Например, завершаются работы по ремонту станции Пермь-I и «Чусовская», ведется проектирование транспортно-пересадочного узла Пермь-II. В регионе активно растет популярность маршрутов скоростных поездов «Ласточка» - пассажиропоток за год увеличился почти на 30%.



Дмитрий Махонин отметил, что людям в ежедневной дороге важны удобство и безопасность. В начале недели глава Пермского края проехал на электричке от Голованово до Перми-I и лично проверил качество предоставляемых услуг. «Электричка отходит в 6.48 утра, при этом попасть на станцию не удалось. Где люди должны ожидать поезд? Этот вопрос особенно актуален зимой, когда на улице мороз, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Станции недостаточно убираются от снега, то есть весь утренний поток пассажиров, который едет на работу, пробирается по сугробам. Конечно, может быть, потом это все очищают, но с утра снега было много».



Глава Пермского края поручил министерству транспорта совместно с СвЖД пересмотреть график работы станций. В свою очередь Иван Колесников сообщил, что СвЖД уже отрегулировали график работы остановочного пункта Голованово, теперь пассажиры им могут воспользоваться с раннего утра. Также Дмитрий Махонин попросил проработать вопрос о пуске дополнительной электрички в интервале с 7 до 8 утра, чтобы у жителей было больше возможностей доехать в центр города этим видом транспорта. Напомним, с 10 февраля были запущены два дополнительных пригородных электропоезда по Горнозаводской ветке в вечернее время. При этом для удобства пассажиров интервалы между электричками сократились с полутора часов до получаса.



Дмитрий Махонин заострил внимание на еще одном вопросе, который задавали пассажиры электричек – у многих из них возникают проблемы при оплате проезда банковской картой. Генеральный директор Пермской пригородной компании Сергей Канцур пояснил, что проблемы с оплатой картой в электричках действительно есть. Это связано с низкой скоростью онлайн-банка. «Расплатиться можно, но билет придется ожидать до 40 секунд - при утреннем трафике это слишком долго. Работы по устранению этой ошибки ведутся», - сообщил он. Глава региона поручил минтрансу проработать вопрос совместно с Пермской пригородной компаний и администрацией Перми, которые достаточно успешно применяют механизм безналичной оплаты в городских автобусах.



Кроме того, на совещании глава региона попросил более пристальное внимание уделить организации пассажирских перевозок, следующих в район Пермь-1. Например, сейчас автобус №3 (Пермь-1 - Нагорный) идет до остановки «Завод им. Шпагина» только в пиковые часы, в остальное время - до сквера Решетникова. При этом в социальных сетях жители говорят о востребованности транспорта до Шпагина и в остальное время. В связи с этим глава региона поручил мэру Перми Дмитрию Самойлову проанализировать загрузку, увеличить количество «доездов» до Шпагина с 31 до 41, а также ускорить работы на путепроводе, чтобы до Перми-1 могли доезжать автобусы большей вместимости.

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