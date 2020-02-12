Пермь: новости дня
12:51 | 13.02.2020
В Перми собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега со своих балконов
Из-за обильных осадков и перепадов температур на крышах домов, козырьках подъездов могут образоваться скопления снега и наледи. Жителям необходимо требовать от управляющих организаций своевременной и качественной уборки крыш. Однако вносить свой вклад в обеспечение безопасности должны и собственники квартир, в которых есть балконы с козырьками. Своевременно очищать снег и наледь с таких козырьков – обязанность собственника, который может обратиться за помощью к управляющей организации.
Очередной рейд прошел по территории Мотовилихи, в него отправились представители администрации района совместно с департаментом ЖКХ, сотрудниками ИГЖН. Они проверяли работу УК, ТСЖ и хозяйствующих субъектов по уборке снега и льда с крыш.
Так, в рамках рейда был проверен двор по улице Дружбы, 20, где были замечания по уборке сосулек и наледи с крыши. Ранее неоднократно выписывались уведомления в адрес управляющей организации. Кроме того, были обнаружены наледь, сосульки и свесы на балконах собственников многоквартирного дома. Так, по улице Дружбы, 22 на балконе пятого этажа были обнаружены снежно-ледовые отложения, которые могут представлять опасность для жителей. Проверяющие поговорили с жительницей квартиры, которая рассказала, что обратилась в управляющую компанию, чтобы они помогли в работах по уборке козырька. Качественное содержание кровли было отмечено в доме по улице Дружбы, 28. Также в ходе рейда осмотрели территории хозяйствующих субъектов, например, инспекторы проверили Пермский государственный медицинский университет им. Вагнера по адресу: улица Крупской, 44. Нареканий крыша учебного заведения не вызвала.
- Есть добросовестные управляющие организации, которые работают хорошо – у них есть недочеты, но они оперативно устраняются. Во многом они связаны с перепадами температур и быстрым образованием сосулек на крышах домов, а также с большим количеством осадков в этом году. Недобросовестные компании систематически работают плохо, и собственникам стоит подумать о смене одной управляющей компании на другую, которая будет работать лучше. Департамент ЖКХ выдает предписания управляющим организациям, они должны их выполнять. Сейчас управляющие организации штрафуют за невыполнение предписаний. Штрафы достигают 20 тысяч рублей, - рассказал заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми Евгений Ведерников.
Если у жителей есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом (УК, ТСЖ, ТСН), а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края (телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54) или в отделы ЖКХ администраций районов.
Напомним, только за январь инспекторами административно-технической инспекции выявлено более 5 тысяч нарушений в содержании территории города. По всем нарушениям выданы уведомления об устранении. УК, ТСЖ и подрядчики Перми оперативно устранили более 2 тысяч нарушений в содержании дворов, дорог и тротуаров. Проведение рейдов – это действенная мера, которая приводит к реальным результатам.
© «Вечерние ведомости»
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