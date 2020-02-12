В Перми презентуют трофеи Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и Русского тура

12:28 | 13.02.2020

17 февраля в Пермском академическом театре оперы и балета им. Чайковского состоится презентация трофеев Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и Русского тура.



В марте этого года Россия станет центром проведения крупнейшего мирового спортивного события – финальных этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, которые объединены в Русский тур «Синяя птица». Трамплины в Нижнем Тагиле и Чайковском примут лучших летающих лыжниц планеты на четырех соревновательных этапах. Заявки на участие поступили от национальных сборных Австрии, Германии, Чехии, Китая, Венгрии, Италии, Норвегии, Словении, Швеции, США, Японии и России.



Напомним, в прошлом году на комплексе трамплинов «Снежинка» в Чайковском было разыграно три трофея: «Синяя птица» — награда Русского тура, Кубок Наций и Большой Хрустальный глобус.



Кубок Наций достался сборной лыжниц из Германии – спортсменки показали лучший результат общего зачета всех этапов Кубка мира. И, наконец, Большой Хрустальный глобус получила Марен Лундбю (Норвегия) – победительница общего зачета всех этапов Кубка мира. Континентальный Кубок среди мужчин завоевал – Клеменс Айгнер (Австрия).



Президент федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья РФ Дмитрий Дубровский отметил высокий уровень организации соревнований: «Этот тур и финальные этапы завершились блестяще, все прошло по запланированной программе, на большом трамплине. Соревнования прошли на высоком уровне, мы уже получаем положительные отзывы от международной лыжной федерации, спортивного руководства страны. Соревнования удались. Мы постараемся сделать их традиционными».

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