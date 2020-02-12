Жители Перми могут оплачивать отопление и горячую воду без пени в течение месяца

12:03 | 13.02.2020

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: квитанцию за услуги отопления и горячего водоснабжения за январь 2020 года, поступившую жителям в феврале, можно оплатить в течение 30 дней без начисления пени. В течение этого периода граждане могут вносить оплату, не нарушая требований законодательства.



Для посещения офисов расчетно-кассовых центров можно выбрать наиболее удобное время, чтобы не стоять в очереди и не терять время. Например, во второй половине дня, по статистике, совершить платежи можно значительно быстрее.



В Перми оплачивать услуги теплоснабжения без комиссии по квитанциям ОАО «КРЦ-Прикамье» можно: в офисе ОАО «КРЦ-Прикамье» по адресу: ул. Сибирская, 71, (пн-пт: 08:30-17:30 (обед 12:30-13:30)), в офисах ПАО «Пермэнергосбыт»:



ул. Чернышевского, 11а (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда), сб 9:00-15:00 (без обеда));



проспект Парковый, 40а (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда));



ул. Мира, 11 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда));



ул. Солдатова, 24 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда));



ул. Лебедева, 34а (пн-пт 8.00-17.00, сб 9.00-15.00 (без обеда));



ул. Веденеева, 16 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда));



ул. Карбышева, 6 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда));



ул. Маршала Рыбалко, 18 (пн-пт 8.00-17.00 (без обеда), сб 9.00-15.00 (без обеда)).

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