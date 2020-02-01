Пермской УК «Опора» не разрешили управлять жилым домом

18:13 | 12.02.2020

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию краевой ИГЖН и отказал в удовлетворении иска ООО «УК «Опора».



Управляющая компания пыталась оспорить решение ИГЖН от 4 сентября 2019 г. об отказе во внесении в реестр лицензий Пермского края сведений о многоквартирном доме по адресу: ул. Лодыгина, 56 в Перми, считая, что решения общего собрания собственников помещений в указанном доме (протокол от 7 июля 2019 г. № 2) о расторжении договора управления с ООО «УМД-ТК» и о выборе в качестве управляющей организации ООО «УК «Опора» предоставляют ей право управления этим домом.



При этом с 1 июля 2019 г. в реестр лицензий Пермского края были внесены сведения об управлении указанным домом ООО «Территория партнерства».



ООО «УК «Опора» представило в Инспекцию иной протокол от 2 сентября 2019 г. № 3, согласно которому собственниками помещений принято решение о расторжении договора управления с ООО «Территория партнерства», без приложенных к нему решений собственников (бюллетеней).



Поскольку управляющая компания не сумела представить достаточные правовые основания для управления домом, Инспекция приняла решение об отказе во внесении сведений в реестр лицензий.



ИГЖН напоминает, что собственники помещений в многоквартирном доме самостоятельно принимают решение о выборе способа управления. К принятию этого решения следует относиться ответственно. Не следует ставить свою подпись на пустых бланках. Не следует подписывать документы, не ознакомившись с их содержанием. В случае выявления признаков фальсификации решений и протоколов общих собраний собственников Инспекция вправе направить эти документы в правоохранительные органы.

© «Вечерние ведомости»