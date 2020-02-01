Пермь: новости дня
17:57 | 12.02.2020
С начала этого года 100 тысяч прикамцев освобождены от платы за вывоз мусора
Одним из новшеств стало то, что с начала года малоимущие многодетные семьи будут освобождены от платы за вывоз мусора. По данным краевого минсоца, такую форму поддержки получат порядка 100 тыс. жителей региона. Ранее стало известно, что льготы на оплату услуги по вывозу ТКО получат 250 тыс. прикамцев старшего поколения.
В случае возникновения вопросов или сложностей при оплате услуги по вывозу ТКО прикамцы могут обратиться в региональный Центр социальных выплат и компенсаций, контакты которого можно найти по ссылке: https://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/tsentr-sotsialnykh-vyplat-i-kompensatsiy/.
Ранее на заседании правительства Пермского края глава региона Дмитрий Махонин отметил, что повышение благосостояния граждан является ключевой задачей всех министерств. В Пермском крае реализуется целый комплекс мер поддержки для семей с детьми. В первую очередь это поддержка семьям с новорожденными. Так, при рождении первого ребенка семья с доходом ниже 2 прожиточных минимумов на одного человека может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере свыше 10,5 тыс. рублей. Также ежемесячные выплаты уже предоставляются при рождении 3-го и последующих детей.
Среди новых мер – выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. В этом году размер выплаты превысит 5 тыс. рублей. В следующем году, в случае необходимости, по поручению президента РФ, размер таких выплат может быть увеличен вдвое. «Мы провели предварительные расчеты, такие выплаты будут назначены почти на 50 тыс. детей из малоимущих семей», - подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Все необходимые средства в бюджете предусмотрены, выплаты пойдут после принятия федерального порядка. Население будет дополнительно проинформировано о начале выплат.
Еще одно важное направление финансовой поддержки – помощь в решении жилищного вопроса. С 1 января 2020 при рождении первого ребенка семья получает 466,6 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка – 150 тыс. рублей. Семьи, в которых второй ребенок родится в этом году, также в скором времени смогут получить маткапитал в размере 616,6 тыс. рублей. Для обеспечения комфортными условиями проживания существует льготная ипотека. Начиная с 2018 года, семьям, в которых родился второй и последующий ребенок, предоставляется ипотека под 6% на весь срок действия кредитного договора.
© «Вечерние ведомости»
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