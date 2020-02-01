Пермь: новости дня
17:45 | 12.02.2020
В этом году 2 тысячи семей Прикамья смогут увеличить доходы благодаря соцконтрактам
Глава Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в регионе уже ведется большая работа по поддержке нуждающихся семей, важно ее продолжать и дальше. Он напомнил, что Прикамье вошло в пилотный проект Министерства труда и социальной защиты РФ по повышению качества и благосостояния жизни граждан. Для его качественной реализации Дмитрий Махонин поручил создать межведомственную рабочую группу: «В нее должны быть включены не только представители правительства, но и депутаты, уполномоченные по правам человека и ребенка, надзорные органы, прокуратура и, конечно, общественники».
Одной из наиболее значимых мер поддержки прикамцам в рамках пилотного проекта являются так называемые «социальные контракты», которые действуют в Прикамье с 2014 года. За 6 лет помощь получили 8 тыс. семей. Механизм таких контрактов предполагает, что семьи с низкими доходами получают от государства стартовый капитал для реализации собственных возможностей по повышению доходов, например, для начала собственного дела, обучения или повышения квалификации.
По данным краевого минсоца, в текущем году благодаря федеральному финансированию социальные контракты смогут заключить 2064 нуждающиеся семьи из Прикамья. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели в 2020 году будет направлено 285,5 млн рублей. Напомним, ранее, в послании Федеральному Собранию, президент России Владимир Путин поручил расширять практику социальных контрактов.
Как отметил министр социального развития Павел Фокин, одно из новшеств этого года в рамках реализации социальных контрактов – это увеличение выплаты до 250 тыс. рублей для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. «Для жителей сельских территорий это возможность начать вести крестьянско-фермерское хозяйство. Социальный контракт хорошо помогает жителям сельских территорий, так как позволяет развивать личное подсобное хозяйство», - подчеркнул он.
По словам председателя региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирины Ермаковой, такая мера поддержки – это возможность для малоимущих семей самостоятельно выбраться из той жизненной ситуации, в которой они находятся. «Социальные контракты – это своевременная помощь жителям отдаленных территорий, где часто сложно найти работу. Есть пример: мама с 4 детьми живет в северной территории края, лишилась работы, имеет высшее образование. На средства соцконтракта она обучилась и начала работать дистанционно. Для нее это возможность жить и развиваться там, где она родилась», – рассказывает председатель общественной организации.
Ирина Ермакова также отметила, что на площадке ресурсного центра «Пермь семейная» проводятся семинары для семей, которые хотят заключить социальный контракт. Там также проводится тестирование, которое помогает определиться заявителю с направлением деятельности по социальному контракту - найм или собственное дело.
О том, по какому именно направлению можно заключить социальный контракт, прикамцы могут узнать в территориальных Центрах занятости населения. Адрес и телефон ближайшего центра можно найти здесь: https://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/tsentry-zanyatosti-naseleniya/.
С другими мерами поддержки для малоимущих семей можно ознакомиться на сайте министерства социального развития Пермского края http://minsoc.permkrai.ru/sotsialnaya-pomoshch-i-podderzhka/semi-s-detmi/podderzhka-mnogodetnykh-semey/.
© «Вечерние ведомости»
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