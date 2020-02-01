Пермь: новости дня
16:54 | 12.02.2020
Обновление общественного транспорта в Перми будет идти быстрее, чем планировалось
На круглом столе присутствовали начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова, представители крупных пермских перевозчиков.
Основной темой встречи были долгосрочные контракты на выполнение регулярных перевозок пассажиров. Обсуждался новый подход к определению стоимости автокилометра, изменение сроков действия контрактов, а также требования к характеристикам транспортных средств.
Крупные банки провели оценку стоимости 1 километра работы перевозчиков, требований к транспортным средствам и не готовы предоставить банковские гарантии перевозчикам на срок 5 лет. Согласно федеральному закону №44-ФЗ без наличия банковской гарантии заключение контракта невозможно в силу крайне высоких рисков оставления города без транспорта. Поэтому было принято решение заключать долгосрочные контракты поэтапно.
Так, в 2020 году будут заключены контракты на 5 лет на наиболее востребованные у жителей города маршруты. Это те, на которых пассажиропоток превышает 1 тысячу человек в день на 1 автобус. При этом на этих маршрутах будут повышены требования к темпам обновления подвижного состава, к концу 2020 года 100% транспорта на этих маршрутах должно быть обновлено.
На менее востребованных у жителей маршрутах контракты будут заключены на срок до 3 лет. При этом будут сохранены требования к максимальному возрасту автобусов, которые озвучивались ранее: транспортные средства не старше 12 лет для контрактов, заключенных в 2020 году, и не старше 10 лет для контрактов, начиная с 2021 года. Таким образом, перевозчики на этих маршрутах также должны будут поэтапно заменить старую технику. Некоторые перевозчики начали обновлять подвижной состав, не дожидаясь заключения новых контрактов. Например, ИП Кирсанов А.И. за период с 2017 по 2019 год приобрел 25 новых газовых автобусов, ИП Новоселов О.В. в этом году приобрел 8 новых газовых автобусов, 2 из которых уже работают на маршрутах данного перевозчика.
Важно отметить, что критерии качества транспортных средств, которые заявлялись ранее, сохраняются, и пермяки в итоге получат качественный подвижной состав на каждом маршруте.
Приступить к работе по новым правилам перевозчики должны с апреля по июль этого года.
© «Вечерние ведомости»
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