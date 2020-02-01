Пермь: новости дня
16:20 | 12.02.2020
Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей Пермского края
Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, в регионе уже ведется большая работа по поддержке таких семей, при этом ее важно продолжать и дальше. Он напомнил, что Прикамье в числе 21 региона России вошло в пилотный проект Министерства труда и социальной защиты РФ, направленного на повышение качества и благосостояния жизни людей. В связи с эти Дмитрий Махонин поручил создать отраслевую межведомственную рабочую группу: «Коллеги, я хочу, чтобы вы на подкорке закрепили. Все правительство – это большое министерство социально-экономического развития – это ваш девиз. Но «социально» здесь на первом месте, то есть социальное обеспечение населения, подкрепленное экономическим ростом. Это ключевое значение в вашей работе», – подчеркнул Дмитрий Махонин, обращаясь к членам регионального правительства.
Особое внимание в ходе заседания правительства уделили новым мерам социальной поддержки, которые начали оказывать жителям с 1 января текущего года. В частности, это помощь новоиспеченным родителям. С 1 января текущего года семьям с уровнем дохода менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи назначается ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в размере свыше 10,5 тыс. рублей. Такую поддержку будут получать 70% семей, в которых родился первенец. Ежемесячные выплаты также предоставляются при рождении третьего или последующего ребенка. Эту выплату получают почти 5 тыс. многодетных семей.
Среди новых мер – выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. В этом году размер выплаты превысит 5 тыс. рублей. В следующем году в случае необходимости, по поручению президента РФ, размер таких выплат может быть увеличен вдвое. «Мы провели предварительные расчеты, такие выплаты будут назначены почти на 50 тыс. детей из малоимущих семей», – подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Все необходимые средства в бюджете предусмотрены, выплаты пойдут после принятия федерального порядка. Население будет дополнительно проинформировано о начале выплат.
Еще одно важное направление финансовой поддержки – помощь в решении жилищного вопроса. С 1 января 2020 при рождении первого ребенка семья получает 466,6 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка – 150 тыс. рублей. Семьи, в которых второй ребенок родится в этом году, также в скором времени смогут получить маткапитал в размере 616,6 тыс. рублей. Для обеспечения комфортными условиями проживания существует льготная ипотека. Начиная с 2018 года, семьям, в которых родился второй и последующий ребенок, предоставляется ипотека под 6% на весь срок действия кредитного договора.
Новшества ждут и мам, которые по окончании отпуска по уходу за ребенком решили возобновить трудовую деятельность. С 2020 года мамы при обращении в службу занятости могут получить образовательный сертификат. 3 тыс. женщин с детьми смогут воспользоваться этой программой в текущем году.
О том, как получить социальную поддержку в Прикамье, можно узнать в Центрах социальных выплат и компенсаций. Адрес и телефон ближайшего территориального отделения центра можно найти по ссылке: https://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/tsentr-sotsialnykh-vyplat-i-kompensatsiy/.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:21 | 12.02.2020
В Первоуральске зафиксировали выброс вредных веществ
16:20 | 12.02.2020
Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей Пермского края
16:14 | 12.02.2020
Жители Еткульского района встретились с депутатом Госдумы
15:35 | 12.02.2020
Житель Алапаевска убил свою мать, находившуюся в беспомощном состоянии
14:51 | 12.02.2020
Прокуратура Екатеринбурга выявила нарушения в компании, из-за условий которой взбунтовались водители «скорых»
14:30 | 12.02.2020
Школы и детские сады уральской столицы могут закрыть из-за вспышки ОРВИ
14:00 | 12.02.2020
В Перми начинают демонтировать новогоднюю иллюминацию
13:40 | 12.02.2020
В столице Урала вновь пройдёт онкосубботник
13:24 | 12.02.2020
В ближайшие дни на Среднем Урале погода останется стабильно тёплой
13:08 | 12.02.2020
Верхнепышминский суд закрыл птицефабрику «Среднеуральскую»
13:00 | 12.02.2020
В Екатеринбурге возле онкодиспансера обнаружили тело мужчины
12:57 | 12.02.2020
Пермяков приглашают заняться скандинавской ходьбой
12:48 | 12.02.2020
В рамках промкооперации 20 компаний начнут сотрудничать с крупнейшим в Прикамье производителем цемента
12:35 | 12.02.2020
Жители Екатеринбурга чаще всего обращаются в прокуратуру с жалобами на коммунальщиков
12:25 | 12.02.2020
Челябинский цинковый завод сможет разогревать сырье составами
12:21 | 12.02.2020
Прокурор Екатеринбурга: в городе падает раскрываемость преступлений
12:14 | 12.02.2020
В Перми пройдет отборочный этап всероссийского хоккейного турнира «Red Bull шлем и краги»
12:10 | 12.02.2020
В Перми с 2016 года задолженность по аренде земли сократилась на 35%
11:57 | 12.02.2020
В Перми пройдет прямая линия по использованию тарифного меню
11:48 | 12.02.2020
Следователи СКР разыскивают пропавшего по дороге в Екатеринбург мужчину
11:46 | 12.02.2020
В этом году резидентам «Технопарка Пермь» прогнозируют увеличение выручки до 1,1 млрд рублей
11:24 | 12.02.2020
В Екатеринбурге готовят салют к 23 февраля
10:58 | 12.02.2020
В Нижнем Тагиле трамваи № 3 станут ходить чаще
10:34 | 12.02.2020
В Екатеринбурге родители сдадут ЕГЭ по истории
10:17 | 12.02.2020
Металлург из Верхней Пышмы стал одним из лучших российских фридайверов
10:09 | 12.02.2020
Во всём Пионерском посёлке Екатеринбурга отключили электричество
09:51 | 12.02.2020
У жителя Первоуральска судебные приставы арестовали грузовик