Дмитрий Махонин поручил создать рабочую группу для контроля за благосостоянием жителей Пермского края

16:20 | 12.02.2020

12 февраля на заседании правительства Пермского края обсудили вопрос социальной поддержки семей с детьми. По данным краевого минсоца, в регионе проживает порядка 300 тыс. человек с низкими доходами, 95% из них – семьи с детьми.



Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, в регионе уже ведется большая работа по поддержке таких семей, при этом ее важно продолжать и дальше. Он напомнил, что Прикамье в числе 21 региона России вошло в пилотный проект Министерства труда и социальной защиты РФ, направленного на повышение качества и благосостояния жизни людей. В связи с эти Дмитрий Махонин поручил создать отраслевую межведомственную рабочую группу: «Коллеги, я хочу, чтобы вы на подкорке закрепили. Все правительство – это большое министерство социально-экономического развития – это ваш девиз. Но «социально» здесь на первом месте, то есть социальное обеспечение населения, подкрепленное экономическим ростом. Это ключевое значение в вашей работе», – подчеркнул Дмитрий Махонин, обращаясь к членам регионального правительства.



Особое внимание в ходе заседания правительства уделили новым мерам социальной поддержки, которые начали оказывать жителям с 1 января текущего года. В частности, это помощь новоиспеченным родителям. С 1 января текущего года семьям с уровнем дохода менее двух прожиточных минимумов на одного члена семьи назначается ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в размере свыше 10,5 тыс. рублей. Такую поддержку будут получать 70% семей, в которых родился первенец. Ежемесячные выплаты также предоставляются при рождении третьего или последующего ребенка. Эту выплату получают почти 5 тыс. многодетных семей.



Среди новых мер – выплаты малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет. В этом году размер выплаты превысит 5 тыс. рублей. В следующем году в случае необходимости, по поручению президента РФ, размер таких выплат может быть увеличен вдвое. «Мы провели предварительные расчеты, такие выплаты будут назначены почти на 50 тыс. детей из малоимущих семей», – подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин. Все необходимые средства в бюджете предусмотрены, выплаты пойдут после принятия федерального порядка. Население будет дополнительно проинформировано о начале выплат.



Еще одно важное направление финансовой поддержки – помощь в решении жилищного вопроса. С 1 января 2020 при рождении первого ребенка семья получает 466,6 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка – 150 тыс. рублей. Семьи, в которых второй ребенок родится в этом году, также в скором времени смогут получить маткапитал в размере 616,6 тыс. рублей. Для обеспечения комфортными условиями проживания существует льготная ипотека. Начиная с 2018 года, семьям, в которых родился второй и последующий ребенок, предоставляется ипотека под 6% на весь срок действия кредитного договора.



Новшества ждут и мам, которые по окончании отпуска по уходу за ребенком решили возобновить трудовую деятельность. С 2020 года мамы при обращении в службу занятости могут получить образовательный сертификат. 3 тыс. женщин с детьми смогут воспользоваться этой программой в текущем году.



О том, как получить социальную поддержку в Прикамье, можно узнать в Центрах социальных выплат и компенсаций. Адрес и телефон ближайшего территориального отделения центра можно найти по ссылке: https://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/podvedomstvennye-organizatsii/tsentr-sotsialnykh-vyplat-i-kompensatsiy/.

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