Пермь: новости дня
12:48 | 12.02.2020
В рамках промкооперации 20 компаний начнут сотрудничать с крупнейшим в Прикамье производителем цемента
Мероприятие состоялось в рамках развития региональной программы промышленной кооперации, запущенной в 2017 году по инициативе Максима Решетникова. Ранее между минпромторгом Пермского края и ПАО «Горнозаводскцемент» была подписана дорожная карта по взаимодействию предприятия с промышленным комплексом региона, рассчитанная на 3 года. Реализация намеченных в дорожной карте мероприятий позволит поддержать местных производителей, а также увеличить долю используемых отечественных технологий, систем и материалов на объектах «Горнозаводскцемента».
По словам исполнительного директора ПАО «Горнозаводскцемент» Виталия Ильина, возможных партнеров для бизнеса они ищут во всех смежных отраслях: ремонт и обслуживание, доставка оборудования и металлоконструкций, средства индивидуальной защиты и других. «Сейчас мы подписали дорожную карту с регионом и ожидаем, что кооперация с региональным бизнесом в ближайшие годы позволит нам получать самые свежие технологические решения для развития производства по оптимальным ценам и в сжатые сроки», - отметил он.
Специалист по работе с клиентами АО «Дюрэй» Дмитрий Кладовщиков отметил, что такие мероприятия позволяют поближе познакомиться не только с крупным заказчиком, но и с другими потенциальными партнерами среди региональных промышленных компаний, завести неформальное общение, узнать о возможностях того или иного производителя. «Для «Горнозаводскцемента» мы можем предложить систему автоматического управления светом – энергоэффективное решение, которое позволит сэкономить затраты как на электроэнергию, так и на расходные материалы», - пояснил Дмитрий Кладовщиков.
«Мы продолжаем работать с крупными холдингами по развитию промкооперации, и буквально на днях с ПАО «Горнозаводскцемент» мы подписали дорожную карту, а уже сейчас на их площадке проводим первую расширенную закупочную сессию, где принимающая сторона рассказывает о своих стандартах и особенностях закупочных процедур, а их гости – представляют возможности их компаний и делают персонализированные бизнес-предложения конкретно под заказчика», - рассказала первый замминистра промышленности региона Елена Дегтярева. Также она подчеркнула, что по итогам сессии «Горнозаводскцемент» выразил желание продолжить сотрудничество со всеми присутствующими на сессии компаниями.
Напомним, объем поставок продукции региональных предприятий для крупных федеральных заказчиков в 2019 году составил порядка 35,4 млрд рублей. В прошедшем году участниками промкооперации стали 214 предприятий, что на 78,3% больше, чем в 2018 году. Сейчас среди заказчиков пермской продукции такие федеральные холдинги, как ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром нефть шельф», ПАО «Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «ММК», ПАО «Метафракс» и другие. Промышленные гиганты сотрудничают с региональными промышленниками в машиностроительной, химической, ИТ отраслях, а также в легкой промышленности, ремонте оборудования и промышленной безопасности.
© «Вечерние ведомости»
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