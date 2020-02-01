В Перми с 2016 года задолженность по аренде земли сократилась на 35%

12:10 | 12.02.2020

В департаменте земельных отношений администрации города подвели итоги работы по сокращению задолженности. Уровень собираемости арендных платежей составил 93%.



Как сообщили в департаменте земельных отношений, по итогам 2019 года задолженность по договорам аренды земельных участков сократилась на 15,7%, или 68,8 млн рублей. Снижение сохранилось примерно на уровне 2018 года, когда данный показатель составлял 15,9%. Всего, начиная с 2016 года, задолженность по арендной плате сократилась на 35%, или 194,5 млн рублей. По данным на 1 января 2020 года, сумма задолженности составляет 368,7 млн рублей.



Такое снижение произошло благодаря тому, что за последние несколько лет в департаменте изменили подходы к работе по взысканию задолженности. Так, для добросовестных землепользователей был создан Личный кабинет (https://isogd.gorodperm.ru/#/map?lat=58.03&lng=56.25&zoom=11), где можно найти и запросить документы по всем договорам аренды, а также совершить платежи в режиме онлайн.



По отношению к неплательщикам меры реагирования серьезно ужесточены. По итогам 2019 года в адрес должников направлено 2983 претензионных письма на сумму 124,5 млн рублей. Сумма поступлений составила 58,2 млн рублей. С теми, кто отказывается оплачивать задолженность, вопросы решаются в судебном порядке. В 2019 году подано в суд 1134 исковых заявления на сумму 158,5 млн рублей. Удовлетворено исков на сумму 109,6 млн рублей, в том числе решения вынесены по искам 2018 года.



- По итогам прошлого года уровень собираемости арендных платежей составил 93%, что примерно соответствует уровню 2018 года, когда данный показатель находился на отметке 92,2%. За несколько лет мы сумели добиться положительной динамики в вопросах сокращения дебиторской задолженности и улучшения платежной дисциплины. Сегодня мы изучаем новые механизмы работы с «дебиторкой», эффективность которых вскоре почувствуют на себе все неплательщики, – прокомментировала Ольга Немирова, заместитель главы администрации Перми.

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