В Перми пройдет прямая линия по использованию тарифного меню

11:57 | 12.02.2020

13 февраля с 10:00 до 11:00 в call-центре города Перми состоится прямая линия по вопросам внедрения и использования тарифного меню в общественном транспорте.



Задать свои вопросы можно будет начальнику департамента транспорта администрации Перми Анатолию Путину. Он расскажет горожанам о способах экономии средств при оплате проезда в общественном транспорте, тарифных планах, которые вступили в силу с 1 февраля, о местах покупки транспортных карт и способах их пополнения.



Звонки принимаются 13 февраля с 10:00 до 11:00 по телефону call-центра: 2-059-059.

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