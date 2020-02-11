Пермь: новости дня
11:46 | 12.02.2020
В этом году резидентам «Технопарка Пермь» прогнозируют увеличение выручки до 1,1 млрд рублей
К началу 2020 года резидентами «Технопарка Пермь» стали 35 компаний, в том числе Databriz, СКБ-контур, Innfocus и др. Сейчас наблюдается очередь на резидентство: потенциальные партнеры технопарка претендуют на 4 тыс. кв. м.
По словам директора «Технопарка Пермь» Владимира Баландина, в 2019 году общая выручка компаний-резидентов составила более 1 млрд рублей. «Основная ценность технопарка — в созданных условиях для установления контактов, обмена компетенциями, организации коллабораций, возможности сосредоточиться на основной деятельности, отдав при этом все функции бэк-офиса управляющей компании. В 2020 году команда сосредоточит свои усилия на расширении и развитии инфраструктуры, автоматизации бизнес-процессов и усилении сервисной составляющей для резидентов. Также мы прогнозируем рост выручки у наших компаний-резидентов на 10%», – говорит директор технопарка.
В этом году в технопарке планируется ввести в эксплуатацию более 6 тыс. кв. м площадей, которые станут частью его общей инфраструктурной, сервисной и информационно-культурной среды. Сейчас общая площадь рабочих помещений составляет 16,9 тыс. кв. метров.
Ранее «Технопарк Пермь» анонсировал запуск собственной франшизы «Т-Парк». Сейчас ведутся переговоры с потенциальными франчайзи в 30 регионах России. По словам руководителей проекта, франшиза позволит повысить инновационный потенциал регионов на благо развития цифровой экономики страны.
Директор инжиниринговой компании «ИННФОКУС» (является одним из первых резидентов технопарка) Михаил Артюшков отметил, что технопарки могут стать мощным драйвером для формирования новых проектных команд и стартапов, а также развития технологического предпринимательства в Пермском крае. «Тот образ проекта и та идеология, которые формировались в 2017 году, полностью оправдали себя, и проект стал тем, чем должен был изначально быть, а именно - экосистемой ИТ и технологических предпринимателей, способных объединять свои компетенции для совместного участия в крупных федеральных проектах», – говорит Михаил Артюшков.
Как сообщили в краевом министерстве информационного развития и связи, Пермский край входит в рейтинг регионов с самыми быстрыми темпами цифровизации регионов и ежегодно повышает свои позиции. Технопарк - точка притяжения профессионалов IT-сферы с современным инновационным пространством, поэтому со стороны государства его резидентам оказывается поддержка. В частности, c прошлого года действует льготная ставка по региональной части налога на прибыль для резидентов и УК технопарков – сейчас она составляет 13,5%. Также действует льготная ставка по налогу на имущество для собственников объектов недвижимости, предоставленных для нужд технопарка, резидентов и УК технопарка – 0 и 1,1%.
Отметим, 21 февраля в рамках Open Innovations Startup Tour на площадке «Технопарк Пермь» состоится технологический митап «Цифровая трансформация предприятий» и конкурс технологических стартапов по направлению «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве». Кроме того, 20 и 21 февраля на базе «Технопарк Пермь» пройдет Startup Tour Junior — школьная сессия, целью которой является вовлечение школьников в предпринимательскую и инновационную деятельность, повышение уровня бизнес-грамотности, а также популяризация предпринимательского творчества. С инициативой организации школьного трэка выступил «Технопарк Пермь». Школьники смогут представить свой проект признанным экспертам в области технологий и развития бизнеса, получить обратную связь о сильных и слабых сторонах проекта и найти инвестора и партнеров по развитию проекта. Start up tour junior - уникальное мероприятие, проходящее только в Перми. Это пилотный проект в рамках регулярного тура.
© «Вечерние ведомости»
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