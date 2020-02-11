За год в Прикамье планируется построить 18 детских садов для 3 тысяч малышей

11:27 | 12.02.2020

Завершено строительство детского сада для 240 ребят в Краснокамске. Дети смогут пойти в него уже этой весной.



В микрорайоне Звездный Краснокамска построен новый двухэтажный детский сад. Работы на объекте завершены, Инспекция государственного строительного надзора провела итоговую проверку и выдала заключение о соответствии здания всем строительным требованиям. Техническим заказчиком строительства детского сада являлось Управление капитального строительства Пермского края.



Детский сад построен в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. В новое дошкольное учреждение смогут пойти 240 детей, их разделят на 12 групп. Ребят примут в сад после того, как объект пройдет лицензирование. Ориентировочно этот этап будет пройден в начале весны.



Площадь здания превысила 4 тыс. квадратных метров. Внутри обустроены все помещения, необходимые для детей. В каждой группе предусмотрены полы с подогревом. На прогулках ребята смогут проводить время на игровых площадках или в беседках. Всего на территории установлено 12 теневых навесов, кроме того, размещены малые архитектурные формы. Весной вокруг детского сада зацветут саженцы.



Краснокамск – одна из территорий Пермского края, где особенно остро ощущается проблема переуплотненности детских садов. Новый объект поможет сократить потребность в дополнительных местах. Напомним, за два года (2019-2020 годы) планируется построить 25 детских садов и 10 школ. Объекты будут возведены в том числе в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». На сегодня построены 8 детсадов, включая учреждение в Краснокамске. В январе-феврале УКС достроил детские сады в Кудымкаре и с. Карьёво. До конца этого года будут возведены еще 17 детских садов на более чем 3000 мест.

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