В Чайковском готовят легендарный танк Т-34-85 к участию в юбилейном параде Победы в Перми

19:21 | 11.02.2020

Танк-памятник олицетворяет героическую историю 16-й Гвардейской танковой дивизии, которая в послевоенные годы дислоцировалась в городе Нойштрелиц, откуда в 1993 году была переведена под город Чайковский Пермского края.



Как подчеркнули в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, идея поставить легендарный танк в строй у городских властей была давно. Еще к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне администрация Перми планировала участие танка в параде. Однако тогда танк пришлось пустить на трале.



Сегодня, чтобы восстановить танк, приходится применять технологии, которые использовались более 70 лет назад, поэтому многое делается вручную. В результате длительной скрупулезной работы в сентябре прошлого года состоялся первый запуск двигателя. В настоящий момент восстановительные работы продолжаются. Впереди восстановление приборов и электропроводки. Представители департамента культуры и молодежной политики администрации Перми съездили в Чайковский, чтобы посмотреть ход подготовки танка и решить технические и организационные вопросы.



Планируется, что в Торжественном прохождении войск Пермского гарнизона 9 мая примет участие около 25 парадных расчетов, а также будет представлено более 30 единиц техники, во главе парада – легендарный танк Т-34-85. Кроме того, в авиационной части планируется участие самолетов МиГ-31 и Су-35, а также вертолетов Ми-8.

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