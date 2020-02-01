В Перми продолжается обсуждение организации пассажироперевозок

19:14 | 11.02.2020

В Торгово-промышленной палате состоялась рабочая встреча по организации пассажирских перевозок. Участие в обсуждении приняли заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин, представители ТПП, перевозчиков и банков, общественники.



Анатолий Путин напомнил, что с 1 апреля начинает действовать новая транспортная модель, и необходимо заключить новые договоры между перевозчиками и муниципалитетом. Приняв во внимание предложения перевозчиков, администрация готова изменить условия контрактов, в частности, по закупке новой техники и получению банковской гарантии. Контракты на наиболее востребованные маршруты будут заключаться на 5 лет, требования к транспорту будут выше, но и норматив за 1 километр будет пересчитываться в большую сторону. В настоящее время ведется его расчет. Другая часть маршрутов, внутри района, будет работать по 3-летним контрактам, для них определена упрощенная схема получения банковской гарантии. Максимальный возраст автобусов в 2020 году останется 12 лет, в 2021 году – 10 лет.



Больше всего вопросов у подрядчиков вызвали муниципальные контракты: как они будут распределены, все ли смогут получить банковские гарантии, как будет определяться востребованность маршрутов. Анатолий Путин пояснил, что востребованность определяется пассажиропотоком, представители банков рассказали, что готовы к работе и ждут перевозчиков.



Владельцы автобусных парков отметили, что 5-летние контракты банки заключать не будут, а брать на себя дополнительные финансовые расходы с учетом затрат на обновление транспорта и соблюдение нормативов перевозчики не желают. Директор некоммерческого партнерства «Новый Авто-Альянс» Александр Стерлягов предложил пересмотреть емкость лотирования, чтобы снизить нагрузку на подрядчиков.



Беспокойство перевозчиков также вызвали снижение в рамках контрактов заработной платы водителей, ненормативное состояние остановочных пунктов и организация дорожной инфраструктуры, в частности, изменение маршрутов.



Администрация приняла все предложения и замечания к сведению.



Информацию по транспортной реформе планируется представить на Совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края.



«Сегодняшняя тема достаточно острая, много нерешенных проблем, например, банки не могут выдавать 5-летние гарантии для перевозчиков. Администрация пошла навстречу и готова сократить сроки контрактов до трех лет. Возникли вопросы и по остановочным пунктам, их ремонту, нагрузкам подрядчиков, условиям контракта, по которым минимальная заработная плата водителей автобусов составляет 30 тысяч рублей вместо 44 тысяч рублей. Сейчас нужно работать оперативно и принимать серьезные решения по реализации новой транспортной модели», – считает заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

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