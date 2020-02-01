Генеральный план Перми будет актуализирован

19:04 | 11.02.2020

На заседании рабочей группы администрация представила информацию по реализации Генерального плана. Участие в обсуждении приняли депутаты Пермской городской Думы Алексей Дёмкин и Михаил Бесфамильный, первый заместитель главы администрации города Перми Виктор Агеев, начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми Мария Норова, представители муниципальных и краевых властей.



На текущий момент разработаны и утверждены документы по планировке 90% площадей города. В целях строительства автомобильных дорог резервированы участки по ул. Макаренко, шоссе Космонавтов, ул. Карпинского, ул. Крисанова и ул. Строителей, около 19 земельных участков резервированы под строительство социальных объектов: детских садов, общеобразовательных учреждений и физкультурно-оздоровительных комплексов.



Из-за дефицита средств выполнение плана по строительству транспортной инфраструктуры составляет всего 11%, порядка 15% находится на исполнении. По созданию дождевой канализации запланировано 34 объекта, из них выполнено только 14%. Самые высокие показатели отмечены в газо-, тепло- и электроснабжении: построено более 40% объектов газоснабжения, 29% – в сфере теплоэнергии и 23% по электрообеспечению горожан.



Администрация представила план работы на следующие полгода. Основная задача – актуализация Генерального плана, в частности, приведение в его соответствие законодательству. Также будет рассматриваться вопрос о соответствии функционального и градостроительного зонирования. Актуализированный проект плана будет вынесен на публичные слушания, а в декабре 2020 года направлен на утверждение в Пермскую городскую Думу.



Депутат Пермской городской Думы Михаил Бесфамильный подчеркнул необходимость актуализации Стратегии и приведение ее в соответствие Генеральному плану. «Мне кажется, что рабочая группа должна утвердить целевые показатели, направления, а не документацию по планировке территории. Это техническая работа, мы должны заниматься реализацией», – отметил Михаил Бесфамильный.



В рамках обсуждения было решено провести анализ решений Генерального плана и представить предложения по его актуализации на мартовском заседании рабочей группы.

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