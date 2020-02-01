Пермь: новости дня
19:04 | 11.02.2020
Генеральный план Перми будет актуализирован
На текущий момент разработаны и утверждены документы по планировке 90% площадей города. В целях строительства автомобильных дорог резервированы участки по ул. Макаренко, шоссе Космонавтов, ул. Карпинского, ул. Крисанова и ул. Строителей, около 19 земельных участков резервированы под строительство социальных объектов: детских садов, общеобразовательных учреждений и физкультурно-оздоровительных комплексов.
Из-за дефицита средств выполнение плана по строительству транспортной инфраструктуры составляет всего 11%, порядка 15% находится на исполнении. По созданию дождевой канализации запланировано 34 объекта, из них выполнено только 14%. Самые высокие показатели отмечены в газо-, тепло- и электроснабжении: построено более 40% объектов газоснабжения, 29% – в сфере теплоэнергии и 23% по электрообеспечению горожан.
Администрация представила план работы на следующие полгода. Основная задача – актуализация Генерального плана, в частности, приведение в его соответствие законодательству. Также будет рассматриваться вопрос о соответствии функционального и градостроительного зонирования. Актуализированный проект плана будет вынесен на публичные слушания, а в декабре 2020 года направлен на утверждение в Пермскую городскую Думу.
Депутат Пермской городской Думы Михаил Бесфамильный подчеркнул необходимость актуализации Стратегии и приведение ее в соответствие Генеральному плану. «Мне кажется, что рабочая группа должна утвердить целевые показатели, направления, а не документацию по планировке территории. Это техническая работа, мы должны заниматься реализацией», – отметил Михаил Бесфамильный.
В рамках обсуждения было решено провести анализ решений Генерального плана и представить предложения по его актуализации на мартовском заседании рабочей группы.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:52 | 11.02.2020
Екатеринбургские поклонники группы Scorpions подали в суд на организатора концерта
20:15 | 11.02.2020
Екатеринбургская епархия отметила свое 135-летие
19:54 | 11.02.2020
ГУ МВД по Свердловской области рассказали о поддельных купюрах
19:52 | 11.02.2020
В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-координатору «Открытой России»
19:30 | 11.02.2020
Свердловчанину назначили 9 лет колонии за убийство своего знакомого
19:21 | 11.02.2020
В Чайковском готовят легендарный танк Т-34-85 к участию в юбилейном параде Победы в Перми
19:14 | 11.02.2020
В Перми продолжается обсуждение организации пассажироперевозок
19:04 | 11.02.2020
Генеральный план Перми будет актуализирован
18:58 | 11.02.2020
Карантин объявили в 12 территориях Пермского края
18:46 | 11.02.2020
В Перми дисквалифицированы два руководителя управляющих компаний
18:33 | 11.02.2020
В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Грани искусства Евгения Родыгина»
18:19 | 11.02.2020
Екатеринбург встал в многокилометровых пробках
18:03 | 11.02.2020
Свердловский Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по вопросам о каршеринге и такси
17:49 | 11.02.2020
В столице Урала продают здание бывшего детсада
17:33 | 11.02.2020
На Урале суд вынес вердикт по резонансному уголовному делу в отношении детского врача-хирурга из Алапаевска
17:32 | 11.02.2020
Счетная палата РФ проверит, как используется «Екатеринбург-Арена»
17:03 | 11.02.2020
У «Екатеринбург Арены» столкнулись две маршрутки, троллейбус и иномарка
16:46 | 11.02.2020
В Краснотурьинске директором детского сада стал бывший надзиратель женской колонии
16:46 | 11.02.2020
Пермские спортсмены победили в двух из четырех дисциплинах на чемпионате ПФО по ушу
16:29 | 11.02.2020
В уральской столице выпустили конверты с портретом летчика-героя
16:06 | 11.02.2020
В Нижнем Тагиле фура врезалась в трамвай с пассажирами
15:42 | 11.02.2020
В Екатеринбурге осудят 17-летнего цыгана, сбившего молодую девушку
15:15 | 11.02.2020
Гособвинитель просит суд приговорить водителя, сбившего в Екатеринбурге трех пешеходов, к 11 годам лишения свободы
15:09 | 11.02.2020
Администрация Перми объявляет прием документов на соискание премии города в сфере культуры и искусства 2020 года
14:54 | 11.02.2020
Квартира в новостройке обеспечит комфортное пространство для жизни
14:25 | 11.02.2020
Спортсмен из Екатеринбурга одержал победу на Кубке Европы по дзюдо
14:10 | 11.02.2020
В Прикамье создадут рабочую группу по расселению аварийного жилья
14:04 | 11.02.2020
В Свердловской области осужден мужчина, убивший мать из-за ошибочных подозрений в краже денег
13:37 | 11.02.2020
В Перми пройдет благотворительный забег «Лыжня добра»
13:35 | 11.02.2020
В Екатеринбурге из больницы выписали новорожденную с осколком катетера в области легкого
13:21 | 11.02.2020
Росприроднадзор взыскал с «Русского хрома» почти 10 миллионов рублей
13:19 | 11.02.2020
«Новогоднего стрелка» в Екатеринбурге могут посадить на пять лет