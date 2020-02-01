Карантин объявили в 12 территориях Пермского края

18:58 | 11.02.2020

В образовательных учреждениях муниципальных образований приостановлен образовательный процесс.



По данным на 11 февраля карантин объявлен в образовательных учреждениях г. Перми, Чайковского, Уинского, Чернушинского, Еловского, Октябрьского, Осинского, Красновишерского, Ординского, Суксунского, Краснокамского, Сивинского районов. Карантин продлится до 15 февраля включительно.



На текущей неделе планируется приостановление занятий в Чусовском, Добрянском, Александровском, Кишертском районах.



По результатам лабораторного мониторинга в крае циркулируют как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.



Для того чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ, специалисты советуют:



1. Избегать мест массового скопления людей.



2. В местах скопления людей надевать медицинскую маску, защищающую нос и рот, и своевременно ее менять.



3. Знать и выполнять правила «респираторного этикета» (здоровым не касаться руками носа, рта и глаз, а больным не посещать общественные места без медицинских масок, кашлять и чихать в носовые платки, желательно одноразовые, или при их отсутствии – в сгиб локтя).



4. Тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест, возвращаясь домой, после посещения санитарных комнат и перед приемом пищи.



5. Для гигиенической обработки рук следует применять кожные антисептики (на спиртовой основе) в следующих случаях:



- пациентам, а также лицам, посещающим пациентов и осуществляющим уход за ними;



- в случае отсутствия возможности мытья рук с мылом и водой.



6. Регулярно проводить влажную уборку в доме, часто проветривать помещение.



7. Ежедневно гулять на свежем воздухе: пешие прогулки позволяют повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте.



8. Организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.



Эпидемиологи напоминают о необходимости немедленного обращения за медицинской помощью при симптомах гриппа и ОРВИ.

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