В Перми дисквалифицированы два руководителя управляющих компаний

18:46 | 11.02.2020

ИГЖН Пермского края сообщает о дисквалификации руководителей УК РЖС Ивана Пешкова и УК «Профи-Дом» Марии Харченко.



Так, по трем возбужденным инспекцией административным делам мировой судья 6 декабря признал виновным гендиректора управляющей организации ООО «РЖС» (ИНН 5906116395) в совершении административных правонарушений и назначил ему наказания в виде дисквалификации сроком на два года по каждому делу.



Основанием для дисквалификации повторное привлечение к ответственности за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. Кроме того, управляющая организация осуществляла предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами без наличия квалификационного аттестата у должностного лица лицензиата (единоличного исполнительного органа) Ивана Пешкова. Судебные акты еще не вступили в законную силу.



Ранее Иван Пешков привлекался к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления МКД при осуществлении предпринимательской деятельности по семи возбужденным ИГЖН административным делам с наказанием в виде штрафа на общую сумму 295 000 рублей.



При этом по заявлению ООО «Пермская сетевая компания» в связи с задолженностью за потребленные ресурсы в размере 3 725 831 рубля решением Арбитражного суда Пермского края от 28.11.2019 ООО «РЖС» признано несостоятельным (банкротом).



Также дисквалификации подверглась генеральный директор ООО «УК «ПРОФИ-ДОМ» Мария Харченко. 29 января мировой судья признал ее виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.



Рассматривая дело, суд установил, что должностное лицо управляющей компании допустило несоблюдение лицензионных требований в многоквартирном доме по ул. Архитектора Свиязева, 48 в Перми: при проверке выявлены мусор и следы загрязнения на лестничной клетке подъезда, в общих коридорах, на площадках незадымляемой лестничной клетки.



При назначении административного наказания судья учел характер выявленного нарушения, сведения о ранее допущенных административных правонарушениях, халатное и пренебрежительное отношение Марии Харченко к исполнению своих обязанностей по договору управления многоквартирным домом, которое повлекло нарушение прав и законных интересов жителей этого дома. Для предупреждения новых правонарушений назначено наказание в виде дисквалификации. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

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