Пермские спортсмены победили в двух из четырех дисциплинах на чемпионате ПФО по ушу

16:46 | 11.02.2020

Соревнования проходили с 7 по 9 февраля в Перми в спорткомплексе им. В. Сухарева. Чемпионат и первенство Приволжского ФО России по ушу собрали порядка 400 спортсменов из Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской областей и Пермского края. Основной целью соревнований был отбор лучших представителей предолимпийского вида для формирование сборной команды округа и поездки на национальный чемпионата и первенство, которые пройдут с 1 по 6 марта в Москве. В итоге сборная команда Пермского края стала победителем в командном зачете в дисциплинах «ушу-таолу» и «кунгфу-традиционное ушу». В дисциплинах «винчун» и полноконтактном виде «ушу-саньда» победу в общем зачете праздновали представители Татарстана и Чувашии соответственно. Пермяки в этих дисциплинах оказались на втором месте в командном зачете.



В составе пермской сборной в чемпионате принимали участие достаточно именитые спортсмены. Действующий чемпион Европы по ушу Артем Алтышев, чемпионы мира по «кунгфу-традиционному ушу» Василий Кислицын и Юлия Тимиркина подтвердили свой высокий статус, победив в своих направлениях. Кроме того, в отдельных видах программы лучше всех продемонстрировали свои навыки владением китайским единоборством пермяки Шакур Закиров, Алина Гильфанова и Анна Мухаматуллина. Все спортсмены воспитанники МБУ СШОР «Старт» г. Перми. Добавим, на соревнованиях Пермский край также представляли прошлогодний победитель первенства Европы по «кунгфу-традиционному ушу» Михаил Лепешкин, а также призеры первенства Европы Владимир Сташков и Никита Калашников. Соревнования по ушу проходят по 4 направлениям: «ушу-таолу» («комплексы ушу») — это «предолимпийская» спортивная дисциплина ушу, где участники соревнуются в выполнении комплексов «таолу», составленных из движений различных стилей ушу с добавлением акробатических элементов; «ушу-саньда» («свободный бой») – это вид спортивного контактного единоборства. Оно сочетает в себе удары руками и ногами, броски, захваты. Поединок проводится в полный контакт, а спортсмены облачены в специальную экипировку; «винчун» - система боя на короткой дистанции, где помимо кулачной техники, спортсмены также соревнуются в умении владения парными мечами, известными также как «мечи-бабочки», «кунгфу-традиционное ушу» - дисциплина, в которой представлены практически все многообразие традиционных стилей и направлений ушу.

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