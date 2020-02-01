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15:09 | 11.02.2020

Администрация Перми объявляет прием документов на соискание премии города в сфере культуры и искусства 2020 года

Деятели культуры и искусства Перми вновь могут претендовать на получение городской премии. Прием документов продлится до 15 марта, денежное вознаграждение лауреатов составит 100 тысяч рублей.

Премия города Перми в сфере культуры и искусства традиционно включает в себя 7 номинаций:

- премия имени русского антрепренера Сергея Павловича Дягилева за лучшую актерскую работу в жанре хореографии;

- премия имени Народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой за лучшую актерскую работу в жанре драматического искусства;

- премия имени русского композитора и музыканта Александра Павловича Немтина за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства;

- премия имени русского поэта и критика Алексея Федоровича Мерзлякова за лучшее произведение художественной литературы;

- премия имени Заслуженного художника России Ивана Степановича Борисова за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства;

- премия имени Заслуженного артиста России, режиссера Георгия Ивановича Буркова за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении;

- премия имени исследователя и просветителя культуры Пермского края Николая Николаевича Серебренникова за вклад в культурно-просветительскую деятельность.

- На соискание премии может быть выдвинут гражданин России, проживающий на территории Перми, деятель сферы культуры и искусства. Выдвижение возможно после опубликования его творческой работы в средствах массовой информации, широкого общественного ознакомления с его творчеством на выставках, концертах, спектаклях, иных выступлениях, - пояснили в городском департаменте культуры и молодежной политики.

Выдвижение работ производится творческими союзами, учреждениями, организациями, учебными заведениями, редакциями средств массовой информации. Творческие работы рассматриваются комиссией при условии, что они были опубликованы или публично представлены в течение двух предшествующих лет до истечения срока их приема.

Организации, которая выдвигает претендента, необходимо до 15 марта представить пакет документов на электронном и бумажном носителях в департамент культуры и молодежной политики администрации Перми (улица Ленина, 27). Дополнительную информацию о перечне документов можно получить по телефонам 212-41-08 (Наталья Павловна Коробко) или 212-41-08 (Ксения Павловна Бычина).

Торжественное награждение лауреатов премии планируется по традиции провести в День города, 12 июня.

© «Вечерние ведомости»

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