Пермь: новости дня
14:10 | 11.02.2020
В Прикамье создадут рабочую группу по расселению аварийного жилья
Глава Прикамья Дмитрий Махонин и прокурор Пермского края Андрей Юмшанов провели рабочую встречу. Были подняты вопросы защиты прав обманутых дольщиков, расселения аварийного жилья, а также переселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По словам Дмитрия Махонина, «важно обеспечить своевременный ввод жилья и социальных объектов, а также организовать переселение пермяков из аварийных домов в комфортное жилье». При этом организованная работа позволяет делать это опережающими темпами – по итогам 2019 года Пермский край является одним из лидеров по расселению аварийного жилья. Этот процесс ведется с поддержкой нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, а также по региональной программе по расселению аварийки. За год на расселение аварийного жилья в Пермском крае было направлено 3,4 млрд рублей, расселено 3,5 тысячи жителей региона. В результате за счет всех источников финансирования на 2020-2021 гг. предусмотрено 6,3 млрд рублей, что позволит расселить 9,7 тыс. человек, или 140 тыс. кв. м.
Андрей Юмшанов в свою очередь обозначил, что важно контролировать законность при переселении жителей из аварийного жилья, помогать пермякам отстаивать свои права.
Для этого было решено создать совместную рабочую группу по расселению аварийного жилья. В нее войдут представители краевых и местных властей, а также представители прокуратуры Пермского края. Это позволит координировать действия и быстрее решать возникающие вопросы.
Напомним, каждый 12-й переселенный из аварийного жилья по нацпроекту в России в 2019 году – житель Прикамья. Пермский край вошел в число регионов-лидеров по расселению ветхого и аварийного жилья. Здесь опережающими темпами было выполнено расселение запланированного числа жителей. В этом году переехать в комфортное и безопасное жилье смогли 3,5 тысячи прикамцев. Из них 2,4 тыс. человек в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» - это 9% от общероссийского плана.
© «Вечерние ведомости»
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