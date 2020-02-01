Бизнесмены Прикамья взяли у банков 10 млрд рублей на развитие своего дела благодаря госпоручительству

13:10 | 11.02.2020

Предприниматели Пермского края получили от банков кредитов на 10,45 млрд рублей благодаря поручительствам региональной Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП ПК). В сумме с начала деятельности организация выдала такой господдержки на 4 млрд рублей.



Корпорация перешагнула показатель 4 млрд рублей после сделки со строительной компанией «ВИАЛ Групп», которая состоялась в начале 2020 года. Предприятие получило в банке 20 млн рублей благодаря поручительству на сумму 10 млн рублей.



«Мы помогаем как среднему бизнесу, так и тем, кто делает первые шаги в этом направлении, – говорит Дмитрий Порохин, руководитель Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», в состав которого входит Корпорация развития МСП ПК. – В прошлом году самое малое выданное поручительство составляло 290 тыс. рублей. Одно из самых значительных получил завод «Чусовские минеральные удобрения» – 25 млн рублей, это позволило предприятию взять кредит в банке и запустить производство с нуля на территории моногорода».



Выданные поручительства более чем на 4 млрд рублей – показатель, которого региональная Корпорация развития МСП ПК достигла за 9 лет работы. В этот период самый крупный кредит благодаря поручительству получила компания по производству одноразовой посуды и упаковок «Упакс-Юнити» – 232 млн рублей. Средства были необходимы на рефинансирование задолженности иного банка с целью снижения ежемесячной нагрузки по платежам.



Кроме того, в конце 2019 года Корпорация развития МСП ПК снизила ставку по предоставлению поручительства с 1,75 до 0,75% годовых, сократив также пакет документов для рассмотрения заявки. Это полезная возможность для большинства представителей малого и среднего бизнеса региона. Так, половину обеспеченных средств в прошлом году получили заводы, фабрики и строительные организации, которые специализируются на создании дорог. Также увеличен гарантийный капитал общества (до 911,9 млн рублей).



Увеличение гарантийного капитала и уменьшение сроков рассмотрения заявки на получение поручительства – результат работы региональной Корпорации развития малого и среднего предпринимательства Пермского края в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.



Напомним, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых, получивших государственную поддержку, должно составить 6,5 тыс. человек.

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