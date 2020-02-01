В Перми появилась новая многофункциональная техника для уборки улиц

13:06 | 11.02.2020

Подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» приобрела 2 многофункциональные коммунальные машины. Они оснащены мощным самоходным шасси и в комбинации с навесным оборудованием позволяют проводить уборку улиц в течение всего года.



Как сообщили в администрации Дзержинского района, в настоящее время на одной из машин размещена щетка для прометания и распределитель противогололедных материалов, что позволяет одновременно производить уборку снега и обработку тротуаров. Другая машина дополнительно оборудована фрезерно-роторным снегоотбрасывателем для погрузки снега.



Летом на одной из машин будет установлена мойка высокого давления, на другой – пылесос.



Ранее в Мотовилихинском районе подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» закупила 17 единиц новой техники. Таким образом, в распоряжении подрядчика имеется 51 единица техники. В поселке Новые Ляды закуплен новый экскаватор-погрузчик. 13 единиц зимней техники было закуплено в Индустриальном районе города – это и новые погрузчики, и экскаватор, и грейдер, и комбинированные дорожные машины, трактор и автомобиль «Газель». В Кировском районе были приобретены мини-погрузчик и прицепная тележка для распределения противогололедных материалов на тротуарах. В Ленинском районе дополнительно закуплено 5 ручных распределителей противогололедных материалов. Парк техники подрядчика Дзержинского района пополнился 9 единицами техники: 3 комбинированными дорожными машинами, 3 тракторами, 2 автомобилями «Газель» и погрузчиком.



Напомним, по требованию новых муниципальных контрактов подрядчики закупают новую технику, также обновят парк тракторов, мини-погрузчиков и снегопогрузчиков. По информации департамента дорог и благоустройства администрации Перми, подрядные организации города начали закупку оборудования еще летом, поскольку новые пятилетние муниципальные контракты требовали усовершенствования парка техники.

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